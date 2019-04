El Nokia 4.2 llega a Estados Unidos por US$189 con Android One

Sarah Tew/CNET

Disponible en Amazon y Best Buy, el teléfono barato Nokia 4.2 ya está disponible en preventa en Estados Unidos, a partir del martes 30 de abril. El teléfono saldrá a la venta oficialmente el 14 de mayo.

Presentado en febrero durante la conferencia MWC 2019, el Nokia 4.2 ejecuta Android One y cuesta US$189. Android One es una versión simplificada del sistema operativo móvil de Google y no cuenta con las adiciones a la interfaz que algunos fabricantes añaden.

El Nokia 4.2 tiene dos cámaras traseras, una de 13 megapixeles y otra de 2 megapixeles para detectar la profundidad. El teléfono también cuenta con desbloqueo facial, un sensor de huellas y NFC para autorizar pagos móviles realizados por Google Pay. Cuenta también con un botón dedicado a Google Assistant.

Otras especificaciones incluyen una pantalla de 5.71 pulgadas, un procesador Snapdragon 439 de ocho núcleos y 3GB de RAM. El teléfono viene en negro y rosa. Si quieres verlo en persona antes de comprarlo, estará disponible en las tiendas físicas de Best Buy a partir del 9 de junio.