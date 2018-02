Andrew Hoyle/CNET

BARCELONA -- Los teléfonos baratos de Nokia también incluirán Android Go. Al menos los que sean del estilo del Nokia 1, un teléfono de menos de US$100 que incluye Android Oreo en su versión más básica.

HMD Global ha lanzado el vintage Nokia 8110 en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles 2018 (MWC, por sus siglas en inglés) y otro puñado de teléfonos. Sin embargo este pequeño teléfono con pantalla de 4.5 pulgadas tiene algo diferente, y es que se ha unido al programo Android Go que incorpora aplicaciones pensadas para teléfonos que no tienen mucha capacidad de procesamiento.

De hecho, el dispositivo tiene Google Go, Gmail Go y YouTube Go, aplicaciones ligeras que según la empresa funcionarán de manera correcta en el equipo. Además de ser económico, incorpora dos modestas cámaras y una batería removible, así como la posibilidad de tener dos tarjetas SIM.

Especificaciones Nokia 1

Pantalla: 4.5 pulgadas



4.5 pulgadas Procesador: Cuatro núcleos a 1.1GHz

Cuatro núcleos a 1.1GHz Almacenamiento: 8GB, expandibles mediante microSD hasta 128GB

8GB, expandibles mediante microSD hasta 128GB RAM: 1GB

1GB Cámara principal: 5 megapixeles con flash LED

5 megapixeles con flash LED Cámara frontal: 2 megapixeles

2 megapixeles Conectividad: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS, NFC, micro USB

Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS, NFC, micro USB Batería: 2,150mAh

2,150mAh Sistema operativo: Android Oreo (versión Android Go)

Nokia también lanzó un montón de teléfonos durante su evento, entre los más importantes están los Nokia 8 Sirocco, la nueva edición del Nokia 6 y el Nokia 7 Plus.