No Time to Die será la película más larga del agente 007

MGM/Universal Pictures

El título de la próxima película de James Bond es No Time to Die, pero, irónicamente, sí tendrá mucho tiempo para matar en el filme. Según la cadena de cines estadounidense Regal, la película tiene una duración de 163 minutos, haciendo de ella la cinta más larga del agente 007 a la fecha. Universal Pictures no respondió de inmediato a la solicitud de información sobre la duración de la cinta.

La anterior película más larga de la saga Bond fue Spectre (2015), que duró 148 minutos. Daniel Craig, quien protagonizó Spectre y culminará su trayectoria de cinco películas interpretando al agente 007 con No Time to Die, también estuvo al frente del filme de menor duración de James Bond, Quantum of Solace (2008). Esa película solo duró 106 minutos.

No Time to Die también incluye en su elenco a Rami Malek, Ben Whishaw y Naomie Harris. Se estrena en cines el 10 de abril en Estados Unidos.