No habrá nueva temporada de Black Mirror, mientras vivamos en Black Mirror

Mucho antes de la aparición del brote de coronavirus, la serie británica, Black Mirror, utilizaba situaciones y personajes realistas y los plasmaba en un mundo conocido, pero inquietante. Sin embargo, con la pandemia, el creador de la serie, Charlie Brooker, dice que no está trabajando en nuevos episodios, porque bueno, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor...

"Por el momento no sé si tendrían muy buena acogida historias sobre sociedades que se está desmoronando, así que no estoy trabajando en nada de eso", dijo Brooker a Radio Times esta semana. "Tengo muchas ganas de volver a poner en práctica mis habilidades humorísticas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír a mí mismo", añadió.

Jonathan Prime/Netflix

Black Mirror, que se transmite en Estados Unidos mediante Netflix, cuenta con cinco temporadas hasta el momento, así como la película interactiva, Bandersnatch. Sus episodios, al estilo Twilight Zone, a menudo comienzan de manera realista, pero incluyen un giro argumental siempre basado en el uso de la tecnología, que convierte los mundos de los personajes en un desastre. El especial de comedia de cuarentena de Brooker, cuyo título provisional es Antiviral Wipe, se emitirá en el Reino Unido el 14 de mayo.