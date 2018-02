El Galaxy S9 de Samsung se trata de sutilezas. Olvídate de los grandes cambios —al menos por ahora.

El dispositivo, junto con su hermano mayor, el S9 Plus, hizo su debut el domingo, 25 de febrero, en MWC en Barcelona. Los teléfonos, que llegarán a las tiendas el 16 de marzo, cuentan con capacidades mejoradas de audio, biseles más delgados en la pantalla y la posibilidad de enviar emojis animados. La nueva cámara le permite tomar videos y fotos en condiciones de "supercámara lenta" y con poca luz, y finalmente Samsung añadió un disparador de doble lente para el modelo Plus.

Lo que los teléfonos no ofrecen son cambios dramáticos de diseño, a menos que el nuevo color púrpura cuente como ello.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S9 y S9 Plus: Los cambios más importantes de diseño

Los cambios físicos menores subrayan el hecho de que cada vez es más difícil, año tras año, hacer cambios radicales, especialmente con una franquicia tan exitosa como la línea Galaxy S. Apple hizo cambios menores en su franquicia de iPhone durante tres años consecutivos y el iPhone 8 y iPhone 8 Plus del año pasado solo cambiaron el respaldo de aluminio por vidrio. En lugar de optar por un cambio de diseño radical, Samsung está siendo conservador este año enfocándose en la cámara.

Muy lejos de lo ocurrido con el Galaxy S8 del año pasado, que presentó una nueva apariencia espectacular que abandonaba el botón de inicio y eliminaba gran parte del marco alrededor de la pantalla. En aquel momento, Samsung buscaba rehabilitar su reputación luego de los problemas del Galaxy Note 7. Necesitaba echar toda la carne al asador con ese dispositivo.

No es que el Galaxy S9 esté dirigido a los propietarios del GS8. Si tienes un dispositivo Galaxy S7 o anterior, los ajustes de diseño son importantes. Y aunque Samsung siempre ha tenido la reputación de incluir demasiadas funciones en sus dispositivos, los mayores cambios con el S9 son los que realmente usarán los consumidores, especialmente la cámara mejorada y un mejor audio, lo que hace que ver un video sea una experiencia más inmersiva.

El Galaxy S9 es "una mejoría reiterativa con muy pocos cambios radicales", dijo el analista de Global Data Avi Greengart. "Para otros proveedores podría ser un problema, pero no para Samsung. Esto es construir sobre el Galaxy S8 y el S8 Plus, que ya eran extremadamente competitivos".

Sin embargo, Samsung se ha caracterizado por sus innovaciones en hardware y es poco probable que el GS9 represente el pináculo de sus avances de este año. La firma tiende a asumir más riesgos con su alineación Note y, por supuesto, hay muchos rumores sobre un posible teléfono plegable.

A posar para la foto

Es la cámara lo que distingue al Galaxy S9 y al S9 Plus sobre sus predecesores.

"Hemos reinventado la cámara del teléfono inteligente", dijo DJ Koh, jefe de la división de negocio móvil de Samsung, en un comunicado de prensa sobre los nuevos dispositivos. Agregó que le permite a los usuarios "tomar las mejores fotos y videos en cualquier lugar".

Bueno, quizá no hayan reinventado por completo la cámara. La adición de esa segunda lente para un zoom óptico 2X en el modelo Plus lo pone en línea con el conjunto de características que se encuentran en el iPhone 8 Plus y el iPhone X, así como con una lista de otros fabricantes de teléfonos Android que agregaron cámaras de doble lente a sus teléfonos el año pasado. Incluso el propio Note 8 de Samsung tiene dos lentes.

Pero hay algunos cambios únicos. La cámara principal en la parte posterior del Galaxy S9 y el S9 Plus es un dispositivo de doble apertura que cambia físicamente en función de las diferentes situaciones de iluminación. Permite un 28 por ciento más de luz para hacer fotos más nítidas y claras en situaciones de poca luz y evita que las imágenes se pierdan en escenarios más brillantes.

Una función llamada reducción de ruido de múltiples cuadros da como resultado 30 por ciento menos ruido, esa granulación que se ve al tomar fotos en condiciones oscuras. El "sensor de doble pixel de alta velocidad" de la cámara tiene su propia fuerza de procesamiento y memoria para unir 12 imágenes distintas en la mejor foto posible.

Reproduciendo: Mira esto: Samsung Galaxy S9: Novedades de las cámaras de los nuevos...

Una opción de súper cámara lenta le permite capturar video a 960 cuadros por segundo. Puedes comenzar a grabar por tu cuenta, o bien la nueva función de detección de movimiento comienza a grabar automáticamente cuando detecta movimiento en un cuadro. Puedes guardar el archivo como video o un GIF compartible. En comparación, un iPhone graba videos en cámara lenta a 240 fotogramas por segundo.

Cada vez más, los consumidores basan sus compras de teléfonos inteligentes en la calidad de la cámara, lo que funcionará a favor de Samsung. La inclusión de lentes duales en el S9 Plus en lugar de un teléfono más pequeño también podría hacer que los compradores se inclinen por el teléfono más caro, fenómeno similar a la forma en que los entusiastas de Apple tienden a comprar el modelo de iPhone Plus.

La lente dual es "la mayor oferta de todas", dijo Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies. "Lo más probable es que tengan el mismo efecto que Apple con su 7 Plus".

¿Un futuro plegable?

El teléfono Galaxy S puede ser la línea de producto más importante de Samsung, pero generalmente no es el dispositivo donde la empresa asume grandes riesgos.

Si buscas el bombo y platillo, están los dispositivos Galaxy Note, que tradicionalmente se lanzan a finales del verano o principios del otoño. Tienden a presentar nuevas innovaciones antes de llegar a la línea S. Eso incluyó el escáner de iris, que apareció por primera vez en el Note 7 de 2016 y las lentes duales, que se estrenaron en el Note 8 del año pasado.

Una característica de la cual se hablaba pero que no apareció en el Galaxy S9, era un lector virtual de huellas digitales bajo el vidrio frontal. En cambio, Samsung cambió la ubicación del lector de huellas digitales en la parte posterior del dispositivo, lo que lo hace más fácil de usar que en el S8.

El próximo dispositivo Note, llamado probablemente Note 9, "incluirá todas las características riesgosas que no lograron hacerse lugar en el S9", dijo Patrick Moorhead, analista de Moor Insights & Strategy. "Es un dispositivo de menor volumen, por lo que Samsung puede asumir mayores riesgos".

Además, está el esperado teléfono plegable. En 2016, Samsung registró una patente para un teléfono que puede doblarse por la mitad y a finales del año pasado, el líder de la división de telefonía móvil de Samsung dijo que la compañía lanzaría un teléfono con esas características una vez que se hayan resuelto "algunos problemas".

Samsung dijo durante su más reciente reporte financiero, a finales de enero, que "mantendrá sus esfuerzos para diferenciar sus teléfonos inteligentes adoptando tecnología de punta, como las pantallas OLED plegables".

Incluso si fuera posible doblar nuestros teléfonos Samsung este año, la mayoría de nosotros seguríamos viendo el S9.

No dejes de seguir toda nuestra cobertura en nuestra página especial de Mobile World Congress 2018, desde donde te tendremos todas las novedades en vivo y en directo gracias a la presencia de nuestro personal en Barcelona.