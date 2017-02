Sarah Tew/CNET

Nos encantan los televisores OLED, y seguro que a ti también. ¿Ya te compraste el tuyo? Los aparatos de esta tecnología ahora son menos costosos, pero el proceso de baja de precio demora. En este momento, el LG OLED 65B6P, de 65 pulgadas, cuesta US$3,000, y el OLED 55B5P, de 55, cuesta US$2,000. Si puedes darte el lujo, adelante. Pero cuestan dos veces más que cuatro excelentes televisores LCD que reseñamos aquí.

La mayoría de los televisores que probamos en 2016 están a precios muy bajos, así que ahora es un buen momento para comprar uno si tu bolsillo le dice que no a esos OLED.

Pero antes de que te entusiasmes mucho, recuerda que en materia de calidad de imagen, por lo general recibes lo que pagas. Aunque estos televisores van de destacados a muy buenos, no pueden acercarse a los OLED en calidad de imagen. Todos sufren de deficientes niveles de negro, además de que no se ven bien a menos que te sientes directamente enfrente, lo cual es una característica de los LCD, y las imágenes más brillantes de los Sony y Samsung no son una gran ventaja. Los OLED también se ven mejor en entornos iluminados.

Dicho eso, comprar uno de estos televisores en vez de un OLED te ahorrará en este momento entre US$1,200 y US$1,700 en una pantalla de 65 pulgadas, algo que hay que tener en cuenta.

Estas son nuestras cuatro alternativas al OLED, que presentamos en orden de precio descendiente. Hemos usado el precio más bajo encontrado en Amazon, Best Buy, Walmart y Vizio.com en el momento de escribir esta reseña, pero los precios y la disponibilidad pueden variar dependiendo de cuándo leas este artículo.

Cuatro alternativas menos caras

Modelo: Sony XBR-X930D series

Precio de 65 pulgadas:US$1,800

Precio de 55 pulgadas:US$1,300

Excepto la serie P de Vizio, el X930D ofrece la mejor calidad de imagen de cualquier televisor LCD que hayamos probado este año. Son excelentes y consiguieron un 9 en nuestras pruebas de calidad de imagen. Los otros atributos del Sony, como una mejor calidad HDR, estilo atractivo, sistema superior de Smart TV y la marca Sony, pudieran ser que valgan la pena por encima del Vizio.

Modelo: Vizio P series

Precio de 75 pulgadas:US$3,800

Precio de 65 pulgadas:US$1,600

Precio de 55 pulgadas: No lo compres (ver más abajo)

Precio de 50 pulgadas: US$1,000

La mejor calidad de imagen en televisores que no son OLED de los que probamos en 2016 es la de la serie P, que tiene excelentes niveles de negro y contraste gracias a su tecnología de atenuación local. También cuenta con una buena gama de prestaciones, como el apoyo a las dos tecnologías de alto rango dinámico. Pero asegúrate de no comprar el modelo de 55 pulgadas, porque usa un panel LCD IPS que tiene una peor calidad de imagen que los demás.

Modelo: Samsung KS8000 series

Precio 65 pulgadas: US$1,500

Precio 55 pulgadas:US$1,000

Precio 49 pulgadas:US$900

Aunque sólo consiguió un 7 en nuestras pruebas, la peor calidad de imagen en la lista, este Samsung tiene muchos aspectos positivos: niveles de negro decentes, buena brillantez y una excelente pantalla antirreflejos que se ve muy bien en entornos iluminados. Un estilo atractivo e innovador sistema de Smart TV completan sus puntos fuertes.

Model: Vizio M series

Precio 70 pulgadas:US$1,900

Precio 65 pulgadas:US$1,300

Precio 55 pulgadas:US$700

Precio 50 pulgadas:US$649

Sencillamente, la serie M representa el mejor valor en cualquier televisor que hemos probado en 2016. Se ganó un 8 en nuestras pruebas de calidad de imagen gracias a la atenuación local, y aunque no es tan bueno como el P o el Sony, es excelente. Y que vengan con una tableta Android no influyó en que CNET incluyera la serie M en su lista mejores televisores.