¿No puedes pagar tus impuestos? Te contamos tus opciones

Si al calcular tu declaración de impuestos descubres que tienes que pagar una factura, no eres el único. Se estima que, solo el año pasado, unas 30 millones de personas terminaron debiendo impuestos.

Ahora bien, si le debes dinero al gobierno, pero no puedes pagar tu factura de impuestos, ¿qué debes hacer? Primero que nada: no entres en pánico. Cada año, 5 millones de personas solicitan asistencia con los pagos. Sigue estos pasos y evitarás que el IRS te imponga fuertes penalidades.

1. Haz tu declaración de todos modos

Presentar tu declaración, aun si debes dinero, te deja en una situación mucho mejor que no presentarla. Ignorar tu factura de impuestos es similar a ignorar cualquier otro tipo de factura o pago importante. Acumularás fuertes multas y penalidades, y terminarás con una deuda mayor que la que tenías originalmente. La multa por pago tardío es del 5% mensual de tu saldo, por cada mes que no presentes tu declaración.

No pagar tu factura de impuestos puede traerte graves consecuencias. Puede hacer que el gobierno embargue tu salario o se cobre el dinero directamente de tu cuenta bancaria. También podrías enfrentar un gravamen fiscal sobre tu propiedad, lo que podría obligarte a abandonar tu hogar.

Recuerda que este 2020, tienes hasta el 15 de julio para presentar tu declaración de impuestos. El IRS retrasó la fecha de entrega debido a la crisis causada por el brote de coronavirus.

2. Ponte en contacto con el IRS

Tan pronto como sepas que no podrás pagar tu factura de impuestos, llama al IRS al 800-829-1040. Dependiendo de tu situación, podrías ser elegible para una prórroga de pago o algún otro acuerdo.

Si tienes los medios financieros, paga tanto como puedas. Esto demostrará al IRS que cuentas con algunos recursos para pagar tu factura de impuestos y que no estás tratando de evitarlo. Significa que estás actuando responsablemente en lugar de ignorar tu factura.

3. Solicita una prórroga

Si necesitas tiempo adicional para reunir el dinero del pago, el IRS podría aceptar una prórroga de corto plazo para tu factura. Pueden darte un plazo de hasta 120 días para pagar tu factura sin penalidades. Pero toma en cuenta que si no pagas antes de la fecha límite, podrías acumular intereses y cargos. Solicitar una prórroga es una buena idea para evitar un plan de pagos, ya que este incluye cargos por cuota.

4. Negocia un plan de pagos

Un plan de pago en cuotas te permite pagar al gobierno una cantidad fija dependiendo de cuándo ganas y cuánto puedes pagar. Con este sistema, realizarás pagos continuos hasta que tu factura de impuestos haya sido saldada en su totalidad.

Hay diferentes planes de pago disponibles, dependiendo de tu situación financiera. Debes completar el Formulario 9465 del IRS, que es una Solicitud para un Plan de Pagos a Plazos. Este formulario te permite solicitar al IRS un plan de pagos en cuotas mensuales. Es posible que debas pagar algunos cargos, como una cuota de usuario de US$10. Este sistema te garantiza obtener un acuerdo de pagos en cuotas si estás al día con tus impuestos, adeudas menos de US$10,000 y te comprometes a pagar tu factura dentro de los próximos tres años.

Toma en cuenta que los planes de pago cobran intereses. Actualmente, la tasa de interés es del 3% y se calcula diariamente.

5. Solicita un Ofrecimiento de Transacción

Un Ofrecimiento de Transacción (OIC por sus siglas en inglés) significa que llegas a un acuerdo con el IRS para pagarle una cantidad menor que la que debías originalmente. Si no tienes forma de pagar tu deuda completa y no cuentas con recursos o bienes, o si pagar tu factura de impuestos llevaría a un desastre económico en tus gastos cotidianos (por ejemplo, no poder pagar tu alquiler), un OIC puede ser una buena opción.

Puedes enviar una solicitud, pero eso no significa que el IRS la aprobará. El IRS te evaluará y verificará si eres elegible para un OIC. Hay un cargo de US$186 por presentar esta solicitud, pero los trabajadores de bajos ingresos están exceptuados de él.

Si calificas y te aprueban un OIC, puedes pagar el importe completo o en cuotas mensuales hasta por un máximo de 24 meses. Toma en cuenta que aun cuando el IRS esté evaluando tu elegibilidad, debes seguir haciendo tus pagos mensuales para evitar que te rechacen.

Otras cosas que considerar

Una vez más: antes de entrar en pánico, recuerda que tu situación no es inusual. Si no estás seguro de poder pagar tu factura en su totalidad el día de pago de impuestos, habla con el IRS sobre cuáles son tus opciones.

También te recomendamos ver qué retenciones se están aplicando a tu sueldo. Pide al departamento de Recursos Humanos que verifique cuánto te están reteniendo. En ocasiones, no tener las retenciones correctas puede hacer que termines debiendo dinero al declarar tus impuestos. Si tienes una fuente de ingresos secundaria, también es posible que adeudes más impuestos por eso.

No tengas miedo de hablar sobre tu situación con un profesional de impuestos calificado. No todos los expertos son iguales (y algunos ni siquiera son reales), así que asegúrate de elegir cuidadosamente a tu profesional de impuestos antes de entregarle documentación personal. Obtener ayuda profesional puede hacer la diferencia entre adeudar dinero y obtener un reembolso.

