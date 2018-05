'No Man's Sky' tiene fecha de estreno para Xbox One

Hello Games

Hello Games, la empresa desarrolladora de No Man's Sky, ha dado a conocer que finalmente el título llegará a la Xbox One, una gran noticia que han estado esperando los fans del videojuego, lanzado originalmente en 2016.

Este título de acción y aventura desembarcará en la popular consola el 24 de julio, día en el que además todos los jugadores recibirán la actualización NEXT que tanto estaban esperando, y que incluyen algunas mejoras aclamadas por los fans.

La información fue dada a conocer por Sean Murray, fundador de Hello Games en el programa oficial de Xbox, Inside Xbox. Durante la entrevista no solo se conoció la fecha de llegada, sino también que después de las tres grandes actualizaciones hasta ahora conocidas -- Foundation, Pathfinder y Atlas Rises -- llegará NEXT.

NEXT introducirá mejoras más allá de nuevo contenido. Una de las más importantes es el modo multijugador, que finalmente llegará a este título. Según Murray, los jugadores tendrán la oportunidad de explorar el universo conjuntamente con sus amigos o gente aleatoria.

Otra novedad es la posibilidad de compartir entre diferentes amigos refugios o colonias. No Man's Sky NEXT llegará al mismo tiempo a Xbox One, PlayStation 4 y PC.