Next, la gran actualización para No Man's Sky, se detalla en nuevo tráiler

Hello Games no abandona No Man's Sky y el fiasco que fue su llegada a la PS4. Por ello y para redimirse, la desarrolladora de videojuegos anunció que la actualización Next llegará la próxima semana, incluyendo el nuevo modo multijugador.

Next, una enorme actualización para el videojuego espacial y de exploración, llegará a la PS4 como una actualización gratis a partir del 24 de julio. Hello Games, creadora del videojuego, anunció esta actualización hace unos meses y dijo que además del nuevo modo de juego habrá cambios visuales, la posibilidad de construir bases ilimitadas y crear cargueros de comando.

Hello Games develó el martes y para acompañar al anuncio, un nuevo tráiler que deja ver con claridad algunas de las mejoras más importantes que vendrán en Next:

En el tema de multijugador, los usuarios podrán hacer equipos o unirse a grupos de desconocidos para explorar el universo. Los grupos podrán reunirse para ayudarse en caso de estar heridos o para sobrevivir en alguna misión; los refugios o colonias construidas se comparten entre todo el grupo y por fin los personajes se pueden personalizar.

Dentro de las mejoras visuales está que No Man's Sky ahora se puede jugar en primera o tercera persona. Los anillos y en general el universo del juego fue mejorado para "hacerlo más bello que nunca", dice Hello Games. Las texturas del agua, las nubes y las plantas y animales también fueron mejorados y las naves, construcciones y herramientas ahora tienen más detalle.

Otras de las novedades es que ahora las bases se pueden construir en cualquier planeta, los límites de tamaño y la complejidad de la base fue aumentada y Hello Games introducirá nuevas partes y accesorios para edificar los centros de comando.

Next es una de varias actualizaciones que Hello Games ha lanzado para su juego luego de haber recibido críticas tras su lanzamiento en 2016. El juego creó mucha fanfarria alrededor de su lanzamiento pero la primera versión del título fue muy sosa para los consumidores hasta el punto en que la casa desarrolladora enfrentó repetidas demandas y sufrieron de un ataque a sus cuentas en redes sociales.