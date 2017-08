'No Man's Sky: la actualización Atlas Rises trae varias novedades

Agrandar Imagen Hello Games

Si eres de los que siguen jugando No Man's Sky y has disfrutado las últimas dos grandes actualizaciones, te alegrará saber que Atlas Rises, la tercera gran actualización, llegará esta semana para PC y PS4.

Hello Games, la casa desarrolladora detrás del agónico juego, anunció el miércoles que la actualización será gratuita y se centrará en mejorar el modo historia, además de que agregará una nueva forma de transportarse en el juego con el uso de portales.

The Foundation Update, la primera de estas tres actualizaciones fue el cese de silencio de Hello Games tras meses de no hacer declaraciones ante las críticas de su juego. Dicha actualización agregó edificios y navíos, y Hello Games prometió más y constantes mejoras al juego. Path Finder, la segunda actualización, agregó vehículos de tierra y le prosiguió la adición del modo de juego Waking Titan.

Las novedades completas de Atlas Rises serán publicadas en la página de Hello Games, en el apartado de Release Log, muy pronto. Sean Murray, fundador de Hello Games, se disculpó en un correo enviado a los gamers por la poca comunicación en los pasados meses, pero dijo estar más concentrado en hacer que en decir.

No Man's Sky vio la luz pública el año pasado y, previo a su lanzamiento, generó muchísimo interés para los jugadores apasionados del espacio y exploración. Sin embargo, el juego decepcionó por no ofrecer la misma experiencia prometida en los tráilers promocionales y Hello Games enfrentó demandas de los mismos jugadores descontentos.