No hay cantidad de alcohol que sea saludable, dice un estudio global

Sarah Tew/CNET

No se lo tomen a mal, pero un nuevo estudio mundial concluye que no hay cantidad de alcohol que sea saludable consumir.

El reporte, publicado recientemente en la publicación médica The Lancet, analiza el consumo global de alcohol y riesgo de enfermedad usando información de 195 locaciones internacionales de 1990 a 2016.

Yo no son noticias fáciles de tragar para aquellos de nosotros que nos hemos repetido cosas como "el vino tinto es bueno para el corazón" o "la sidra reporta beneficios a la salud".

Para mantenerse sano, la mejor decisión es no beber nada de alcohol, concluye el estudio.

"Aunque los riesgos de salud asociados con el alcohol son menores cuando se bebe una copa al día, se incrementan rápidamente en la medida en que la gente bebe más", explicó el líder del estudio, Max Griswold, del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. "Estudios previos habían descubierto un efecto protector del alcohol bajo ciertas condiciones, pero hemos descubierto que los riesgos de salud combinados asociados con el alcohol se incrementan con la ingesta de cualquier cantidad de alcohol".

Se encontraron efectos protectores para la enfermedad cardíaca isquémica y la diabetes en mujeres, pero no fueron suficientes para anular el riesgo general de salud que provoca el alcohol. Incluso se descubrió que pequeñas cantidades, como una o dos copas al día, contribuyen a problemas de salud.

Entre los muchos hallazgos, la investigación mostró que el consumo de alcohol fue el séptimo factor de riesgo de muerte prematura y enfermedades en 2016. Ese año, el alcohol fue el principal factor de riesgo en personas de entre 15 y 49 años de edad, con un 3.8 por ciento de muertes en mujeres y 12.2 por ciento de muertes en hombres vinculados con el alcohol.

En este grupo de edad, las principales causas de muerte relacionadas con el alcohol incluyen tuberculosis, accidentes de tráfico y autolesiones. En personas de 50 años o más, el cáncer (de todo tipo) fue una de las principales causas de muerte relacionada con el alcohol, representando alrededor del 27 por ciento de las muertes en mujeres y 19 por ciento de las muertes en hombres.

"Las conclusiones del estudio son claras e inequívocas", informa el estudio. "El alcohol es un gigante problema de salud mundial y las pequeñas reducciones de daños relacionados de salud relacionados con bajos niveles de ingesta de alcohol se ven contrarrestadas con el incremento de riesgos de salud, incluido el cáncer".

Pero, ¿qué pasa con los estudios previos que dicen que el consumo moderado es bueno?

Reproduciendo: Mira esto: El alcoholímetro BACtrack para tu llavero

Los investigadores señalan que los estudios previos que analizan los beneficios para la salud del alcohol tienen numerosas limitaciones. A menudo son reportes propios, es decir, que depende de que las personas recuerden sus hábitos de consumo de alcohol, lo que está sujeto al error humano; o bien, basados en información de venta de alcohol, lo que no proporciona una información precisa sobre los niveles de consumo personal. Asimismo, ciertos estudios pueden no tomar en cuenta que algunos no bebedores pueden evitar el alcohol porque ya tienen problemas de salud. Algunos estudios también pasan por alto el comercio ilícito y la elaboración casera.

Una estadística sombría del artículo informa que el alcohol mata a 2.8 millones de personas al año en todo el mundo. Eso incluye accidentes automovilísticos causados por el alcohol y el incremento del riesgo de cáncer y enfermedades infecciosas.

El estudio fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y reunió datos del informe Global Burden of Disease de 2016.

El sitio CBS News, hermano de CNET y CNET en Español, contribuyó con este reporte.