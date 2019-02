No habrá iPhone 5G este año porque los módems de Intel llegarán hasta 2020

Angela Lang/CNET

Intel no tendrá sus módems 5G listos para integrarlos en celulares sino hasta 2020, dijeron ejecutivos de la empresa el viernes, según la agencia de información Reuters. Eso podría significar que Apple, la cual usa los módems de Intel, no tendrá teléfonos con conectividad 5G sino hasta ese año, y después de varios de sus principales rivales.

Algunos módems 5G de prueba llegarán a las manos de clientes de Intel este año, pero es poco probable que aparezcan en productos de consumo antes de 2020, dijo Sandra Rivera, quien encabeza la estrategia 5G de Intel, según el reporte. Rivera añadió que los productos 5G que no están enfocados en los consumidores, como el equipo para redes de telecomunicación, estarán disponibles este año, según Reuters. Intel confirmó el informe.

No está claro si esto significa definitivamente que no habrá un iPhone 5G en 2019, aunque Apple no parece tener mucha prisa de incorporar esa tecnología en sus celulares.

Varios de los jugadores más importantes de la industria están luchando por incorporar 5G a sus productos y servicios, como operadoras como Verizon y Sprint hasta fabricantes de teléfonos como LG y Samsung. Qualcomm es la proveedora de módems de los teléfonos que llegarán con conectividad 5G este año, pero Apple dejó de usar módems de esa marca tras una disputa legal entre ambas.

Apple no respondió a una solicitud de comentario.