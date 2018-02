No, Facebook no te limita a ver noticias de solo 25 amigos

AFP/Getty Images

A pesar de lo que has escuchado en Facebook, la red social no limitará las actualizaciones de estado en tus noticias a 25 amigos preseleccionados.

Las noticias reales son mucho más aterradoras: la gente se está enamorando de un mito acerca de Facebook –sí, otra vez.

Los rumores de que Facebook estuvo empleando un nuevo algoritmo para restringir el número de amigos cuyo contenido aparece en tu feed comenzaron a circular desde diciembre, según el sitio de verificación de datos Snopes, pero parece que se han acumulado últimamente, extendiéndose como reguero de pólvora por la red social.

El típico mensaje que se comparte sobre el malvado algoritmo de aislamiento de amigos es algo como esto:

El nuevo algoritmo que controla el feed de noticias de Facebook ahora muestra solo publicaciones de las mismas pocas personas, alrededor de 25. Su sistema elige a las personas para que lean tus publicaciones, pero me gustaría elegirlas por mí mismo. Por lo tanto, te pido un favor: por favor, en este momento ... Déjame un comentario rápido, un 'hola', una pegatina, lo que quieras, no solo le des 'me gusta'; publique algo para que aparezca en mi feed de noticias. Tengo noticias interesantes y quiero asegurarme de que te lleguen.

Facebook descartó esa afirmación sobre sus algoritmos como "pura ficción".

"Los amigos no permiten que los amigos copien y peguen memes, y esto simplemente no es cierto", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. "Clasificamos el News Feed según la relevancia que cada publicación pueda tener para ti, y aunque hemos realizado algunas actualizaciones que podrían aumentar el número de publicaciones que ves de tus amigos, tu News Feed no está limitado a 25 de ellos".

Facebook ha estado bajo un intenso escrutinio, dada su masiva escala e influencia. Sus todopoderosos algoritmos tienen el poder de decidir qué verán las personas en línea, pero siguen siendo un misterio para la mayoría de los 2,000 millones de usuarios mensuales de Facebook en todo el planeta.

El último engaño puede haber sido impulsado por la confusión sobre los cambios que la red social anunció en enero. El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, sorprendió a muchos al decir que Facebook revisaría las noticias para priorizar las publicaciones de familiares y amigos, en oposición a las de marcas y editoriales.

También se produce cuando Facebook se ha visto afectado por un aluvión de críticas de que las falsas noticias que circulaban en la red social afectaron el resultado de las elecciones estadounidenses de 2016. Varias fake news hicieron las rondas en las semanas y meses previos a las elecciones, incluyendo historias inventadas como aquella de que el presidente Barack Obama prohibía tocar el himno nacional en eventos deportivos de EE.UU.

Facebook ha sido un blanco frecuente de falsificaciones, generalmente en asuntos relacionados con la privacidad. Una de las más populares fue la recitación de noticias del Código Uniforme de Comercio para prohibir a Facebook el uso de sus fotos, contenido o información personal sin el permiso de los usuarios.

Con la colaboración de Laura Martínez.