El Nissan Sentra 2020 fue presentado el 21 de noviembre en el LA Auto Show 2019 con un diseño más deportivo que se parece mucho más al Nissan Altima, un motor más potente con 149 caballos de fuerza y más tecnología que incluye de manera estándar a Nissan Safety Shield 360.

Diseño deportivo al estilo Nissan Altima

El nuevo diseño del Nissan Sentra 2020 llega con muchos parecidos al Nissan Altima 2019 y 2020. Ofrece una parrilla con la "V" frontal más estirada, y luces más estiradas y delgadas tanto en la parte frontal como en la parte trasera.

Además, el carro es un poco más ancho y con un chasis un poco más bajo para tener un look más deportivo. El Sentra 2020 es cerca de 5 centímetros o 2 pulgadas más bajo (2.2 pulgadas) y más ancho (2 pulgadas) que el modelo anterior.

En el interior, el Nissan Sentra 2020 también presenta un refinamiento frente al modelo anterior, implementando materiales de mejor calidad, acentos plateados y cocido en los asientos.

Asimismo, Nissan asegura que el cuero que puedes encontrar en los asientos es más suave y que las sillas frontales son Zero Gravity en la parte frontal como las que ha tenido el Nissan Maxima 2020 y el Nissan Altima en los últimos años. Con esto, Nissan dice que no solo el conductor y el pasajero en la parte delantera deberían sentirse muy cómodos, sino que también esos asientos ayudan a mejorar la postura.

En las llantas encuentras rines de aluminio de 16 pulgadas, pero el Sentra SR tiene unos rines de 18 pulgadas que le da un aspecto un poco más agresivo.

Con estos cambios, el Nissan Sentra 2020 se posiciona para competir mejor con carros como el Mazda 3 2020, el Toyota Corolla 2020 y el Honda Civic 2019 y 2020.

Tecnología: Nissan Safety Shield 360, Android Auto, Apple CarPlay

La tecnología de seguridad Nissan Safety Shield 360, un paquete de seis sistemas avanzados, llega estándar en todos los modelos del Nissan Sentra 2020.

Safety Shield 360 incluye frenado automático de emergencias con detección de peatones, alerta de puntos ciegos (BSW), alerta de tráfico cruzado (RCTA), alerta de partida de carril (LDW) y frenado automático trasero (RAB). Además, encuentras alerta de puertas traseras (RDA), alerta de la atención del conductor (I-DA) y 10 bolsas de aire suplementarias.

El Nissan Sentra 2020 cuenta con una pantalla de 4.2 pulgadas en el tablero del conductor, mientras que el sistema de infoentretenimiento cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas con Bluetooth, compatibilidad del reconocimiento de voz que ofrecen Google Assistant y Siri.

Los modelos Nissan Sentra SV y Sentra SR 2020 se pueden configurar con una pantalla de 7 pulgadas en el tablero del conductor y una pantalla "flotante" de 8 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento que cuenta con NissanConnect, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Inclusive, esa pantalla "flotante" es muy similar a la que tiene el Corolla 2020, lo cual no es mi favorita porque no se integra tanto al diseño del carro, pero no es el fin del mundo.

Otras características presentes en el Nissan Sentra 2020 incluyen la opción de configurar el carro con luces frontales con proyector LED y luces exploradores o antinieblas LED.

Además trae de manera estándar el encendido automático de luces (Intelligent Auto Headlights) y cambio automático entre luces bajas y altas (High Beam Assist) cuando detecta otros vehículos enfrente.

Un motor más potente: 2 litros y 149 caballos de fuerza

El Nissan Sentra 2020 tiene un nuevo motor de 2 litros y 4 cilindros que reemplaza al motor anterior que ofrecía 1.8 litros.

El nuevo motor del Sentra 2020 ofrece 149 caballos de fuerza y 145 libras-pie de torsión, lo cual representa un incremento del 20 y 16 por ciento en comparación con el modelo anterior. Nissan espera que el consumo de gasolina también haya mejorado con el nuevo motor, pero no ha revelado cifras.

En cuento a la suspensión, el Nissan Sentra 2020 integra la última generación de Xtronic y ofrece una nueva suspensión trasera independiente que iguala la suspensión delantera McPherson.

Nissan Sentra: Precio, disponibilidad y modelos

El Nissan Sentra 2020 estará disponible en enero de 2020 en modelos S, SV y SR con opciones de dos paquete.

El precio del Nissan Sentra 2020 no se ha anunciado, pero se espera que se incremente un poco en comparación con el Sentra 2019 que tenía un precio inicial de US$17,890.

Principales novedades del Nissan Sentra 2020

Diseño más deportivo con un chasis más bajo y ancho

Interior con mejores materiales y más acentos

Nissan Safety Shield 360 viene estándar.

Compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay está presente en algunos modelos.

Nuevo motor de 2 litros, 3 cilindros y 129 caballos de fuerza

