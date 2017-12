Nintendo se reivindica con la Switch y algunos juegos épicos en 2017

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

De pequeño fui fan de Nintendo. Desde la Super Nintendo (que no pude tener y que disfrutaba en casa de amigos), pasando por mi favorita la N64 y épicos juegos como Goldeneye y Starfox 64… pero de pronto Nintendo y yo nos distanciamos a partir de la GameCube y definitivamente con la Wii y Wii U.

Pero este año, casi como por arte de magia, Nintendo me recuperó gracias a la Nintendo Switch, una consola híbrida que es capaz de ofrecer una experiencia de juego móvil muy completa y –al mismo tiempo– conectarse al televisor de casa como si se tratara de una consola tradicional.

Como pocas veces me pasa, compré la consola sin esperar a las reseñas o esperar a probarla en alguna tienda; desde días antes de su lanzamiento en marzo pasado, ya tenía mi unidad asegurada en preventa y una copia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild — y eso fue todo lo que necesitó para tenerme en sus manos, otra vez.

La consola no se equipara al amplio poder de procesamiento de la PS4 Pro o la Xbox One X, pero vaya que ofrece una experiencia inigualable de diversión y entretenimiento a pesar de haber lanzado juegos reciclados como las franquicias de Zelda y Mario.

En sus primeros días, parecía raro decirlo, pero muchos pensábamos que la Switch valía la pena comprarla solo por BOTW. Aún así, después de BOTW llegaron más juegos, algunos de los cuales se volvieron obligados en la colección de los verdaderos fanáticos.

Y no lo digo yo: BOTW se llevó el premio del mejor juego del año de The Game Awards. Pero los títulos consiguientes, como Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Odyssey, también se han ganado los aplausos de la crítica, con Metacritic dándoles calificaciones de 92/100 y 97/100, respectivamente.

Y qué decir de otros grandes títulos para la Switch como Splatoon 2, Arms y Super Bomberman R, y un montón más de distribuidoras independientes.

El 2017 fue un año increíble para los amantes de la firma nipona, pero también para todos aquellos usuarios que, como yo, recuperaron la confianza en Nintendo y su poder de sorprender y entretener gracias a la Nintendo Switch y a un puñado de juegos que se convirtieron en clásicos de la industria.