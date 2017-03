Sarah Tew/CNET

Es posible que aún no te hayas comprado la nueva consola Nintendo Switch, pero parece que otras 1.5 millones de personas en todo el mundo sí lograron hacerlo.

La firma de investigación SuperData Research compartió un informe el martes donde dijo que el lanzamiento de la Nintendo Switch ha sido todo un éxito para Nintendo, con unas 500,000 consolas vendidas en EE.UU., unas 360,000 unidades en Japón y al menos unas 195,000 ya en manos de jugadores en Francia y el Reino Unido, reportó GamesIndustry.

Aunque se divulgó solamente la información de esos países, las cifras reflejan el resultado tras la primera semana de ventas, lo que significa que los consumidores han comprado más cantidades desde ese momento. La Nintendo Switch hizo su debut el viernes 3 de marzo del 2017.

Tatsumi Kimishima, el presidente de Nintendo, pronosticó a finales de 2016 que la fabricante de consolas, y la casa editorial de populares videojuegos como Super Mario Brothers y The Legend of Zelda, iría a distribuir unas dos millones unidades de la Switch este marzo.

Para todo el 2017, SuperData Research estima que Nintendo venderá cerca de cinco millones unidades de la Switch, una suma bastante baja para el impulso en ventas que actualmente tiene la consola. La deceleración se acredita a los pocos videojuegos disponibles para jugar actualmente en la Switch. El más popular de ellos, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, es el que más se ha comprado en combinación con la consola.