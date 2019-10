Nintendo Switch supera los 15 millones de unidades vendidas en Norteamérica

Óscar Gutiérrez/CNET

La Switch sigue dándole alegrías a Nintendo.

La compañía anunció el 17 de octubre que las ventas de su consola modular han superado los 15 millones de unidades en América del Norte. Estas cifras incluyen tanto unidades de la consola original, como de la nueva Switch Lite estrenada hace unas semanas. De acuerdo con la compañía, en septiembre las ventas de la Switch aumentaron un 20 por ciento comparado con el mismo mes del año anterior.

Nintendo añade también que la Switch ha sido la consola más vendida en Estados Unidos durante 10 meses seguidos, basándose en datos de la firma de análisis The NPD Group.

La compañía agrega en su informe que catorce juegos de Nintendo Switch han vendido solo en Norteamérica más de 1 millón de unidades y que los juegos Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Super Smash Bros.Ultimate han vendido más de 6 millones de unidades.

Nintendo planea seguir lanzando títulos en los próximos meses entre los que se encuentran algunos muy esperados como Luigi's Mansion 3 que llegará el 31 de octubre y Pokémon Sword and Shield el 15 de noviembre.

Para enero de 2020 también se espera la llegada del juego de habilidad mental, Brain Age, una versión actualizada de Brain Training del Dr. Kawashima estrenada en 2005 para la Nintendo DS.