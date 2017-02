Nintendo llega al Súper Bowl para promover la Switch y 'The Legend of Zelda'

Sarah Tew/CNET

Por primera vez, Nintendo usará el Súper Bowl para promocionar su más reciente producto: la consola Switch.

El video se mostrará durante el partido de este domingo 5 de febrero, pero Nintendo ya colgó el video en su canal de YouTube para el deleite de sus seguidores.

El video de apenas 30 segundos no muestra nada nuevo, pero lo que deja ver es bastante atractivo: se puede jugar la consola en modo portátil, con su pantalla integrada y con los mandos Joy-Con laterales (que también se puede desprender). Además, el video muestra que la consola se puede conectar fácilmente a un televisor y seguir jugando ahí.

Nintendo no se guardó ninguna de sus bondades. El juego promocionado en el video es The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los más esperados para la nueva consola y el video muestra escenas llenas de acción para los fanáticos de la saga de Link.

Los comerciales durante el Súper Bowl son de los más caros en la industria de la publicidad, pero para Nintendo el momento es perfecto. La consola saldrá a la venta el 3 de marzo por US$299 y la preventa ha sido exitosa, tanto que Nintendo ha aumentado la producción de la consola.

El Súper Bowl de este 2017 -- en su edición LI para los que llevan la cuenta -- se celebrará en Houston, Texas este domingo 5 de febrero. El partido será entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta. El espectáculo del medio tiempo correrá a cargo de Lady Gaga.