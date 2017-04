Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Nintendo está de fiesta. La Nintendo Switch se ha convertido, según la propia empresa, en una de las consolas que se ha vendido más rápido de todos los tiempos.

La compañía dijo en un comunicado citado por Gamespot, sitio hermano de CNET y CNET en Español, que en tan solo un mes había logrado vender 906,000 unidades solo en EE.UU. Nintendo también recordó que la Switch es una consola híbrida y que la posibilidad de jugar en casa o llevarla contigo ha sumado una característica importante para los usuarios.

Según Nintendo, a pesar de que marzo es un mes "poco tradicional" para el lanzamiento de nuevas consolas, el lanzamiento se vuelve histórico.

Otros datos beneficiosos parecen estar acompañando a Nintendo por estos días. Por ejemplo, la empresa dijo que The Legend od Zelda: Breath of the Wild, ha vendido 1.3 millones de unidades, más de 925,000 de ellas para Switch y 460,000 para la Wii U. Estos números combinan ventas digitales y físicas y solo pertenecen a EE.UU.

Estos datos también han convertido al último videojuego de Zelda en el que más rápido se ha vendido en toda la plataforma Nintendo en toda su historia, incluyendo títulos anteriores de esta misma saga, que ya cumple 30 años.

En un acto de sinceridad, la empresa también dio a conocer que los envíos no se habían cumplido con la rigurosidad de tiempo con la que le habría gustado, debido a la gran demanda que ha existido.

Esta misma semana Nintendo le dijo adiós a la NES Classic, una consola pequeña y vintage que no continuará siendo producida y cuyo único interés era ser una edición especial limitada. La empresa también anunció nuevos juegos y accesorios para la Switch, que incluyen unos nuevo Joy Con amarillos para jugar ARMS.