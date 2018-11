Nintendo Switch tuvo su mejor semana de ventas gracias a Black Friday y Cyber Monday

Esta última semana fue bastante buena para Nintendo.

En total, los compradores en EE.UU. gastaron US$250 millones en productos de Nintendo en los cinco días que marcan la época más importante de compras navideñas, y la principal razón fueron las ventas de la consola Switch, anunció la empresa nipona el miércoles. Esta cifra representa un aumento del 45 por ciento frente al mismo período del 2017.

Nintendo dijo en un comunicado que la consola Nintendo Switch rompió dos récords –desde el Día de Acción de Gracias y Black Friday hasta el lunes de Cyber Monday– convirtiéndose en la consola de más ventas para la empresa, sobrepasando la Nintendo Wii. Además, según Nintendo, esa semana la Switch obtuvo sus mejores ventas jamas en EE.UU.

Más allá de los hitos internos, según Adobe Analytics, la Switch fue el producto en la categoría de videojuegos con las mayores ventas en línea durante esos cinco días. De hecho, Nintendo dijo que se vendieron 8.2 millones unidades de la Switch entre el 22 de noviembre y el 26 de noviembre en EE.UU. un aumento del 115 por ciento frente al mismo periodo el año pasado.

Pero la consola no sirve sin juegos y Nintendo llegó a vender cerca de un millón de videojuegos exclusivos para la Switch, un alza del 78 por ciento sobre el 2017, dijo la empresa. Incluidos en esa suma están los dos nuevos títulos, Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee! que hicieron su debut el 16 de noviembre.

Otras consolas que ayudaron a la compañía alcanzar récords de ventas incluyeron la Nintendo 3DS, que ahora está en 22 millones de hogares en EE.UU.; la Super NES Classic Edition que ha sobrepasado ventas totales de 2.5 millones de unidades y la NES Classic Edition con ventas de dos millones.