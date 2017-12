Sarah Tew/CNET

Nintendo estuvo en la boca de todos este 2017 y también sus personajes emblemáticos – Zelda, Link, Mario y la Princesa Peach –, gracias a su nueva consola Switch, que vendió 10 millones de unidades en nueve meses, dijo la empresa.

Eso significa que desde su lanzamiento en marzo, la compañía japonesa ha vendido un promedio de un millón de unidades al mes de su nueva consola Nintendo Switch. De hecho, las ventas de la Switch se dispararon inmediatamente alcanzando las 2.7 millones de unidades del 3 de marzo al 31 de marzo.

Un dispositivo audaz por combinar una consola de mesa con una portátil, sus ventas fueron impulsada por su creciente catálogo de videojuegos, en particular por los populares títulos Super Mario Odyssey, del cual 2 millones de unidades se vendieron en solo tres días, y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Para el 2018, Nintendo ha dicho que piensa fabricar entre 25 y 30 millones más consolas para saciar la demanda de los apasionados fans para quienes les fue difícil comprar una Switch este año dado la escasez de inventario. La compañía también lanzará nuevos títulos como Kirby Star Allies, Wolfenstein II: The New Colossus y Mega Man 11.