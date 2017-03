Sarah Tew/CNET

La consola Nintendo Switch lleva menos de una semana en el mercado, pero la gente sin qué hacer ya la puso a sufrir.

El canal JerryRigEverything en YouTube publicó un video en el que la Switch es puesta a prueba para averiguar qué tan resistente puede ser ante las actividades del día a día -- y algunas situaciones más extremas.

El video comienza con pruebas de resistencia a rayaduras, un problema que le importa a cualquier usuario de la Switch o a cualquier usuario con un dispositivo con pantalla. El narrador del video logra rayar la pantalla de la Switch en poco menos de un minuto.

El material mate de la consola, como el de los Joy-Con, también es capaz de sufrir de rayaduras con cierta facilidad. El narrador usa una navaja para poner a prueba al terminado de plástico de la Switch. Si pensabas que la consola sobreviviría, lamentamos romper tus ilusiones. Apenas un poco de esfuerzo y la consola comienza a mostrar las marcas y cortes.

Otra de las pruebas a las que se somete a la Switch es para analizar la resistencia del mando de control cuando integra los Joy-Con. El narrador lo dobla con mucha fuerza y el control nunca pierde su forma o se rompe, lo cual es una buena noticia en general.

La conclusión después de ver el video, de casi 10 minutos de duración, es que mientras que mantengas un cutter o cualquier objeto punzocortante lejos de la pantalla y del material que cubre al dispositivo, tu consola Switch durará más tiempo.

La Switch lleva menos de una semana en el mercado. Nintendo la lanzó a nivel global el 3 de marzo y a pesar de que la consola sólo tiene un juego serio en el mercado -- Legend of Zelda: Breath of the Wild--, las primeras estimaciones ya la colocan como un éxito de ventas.