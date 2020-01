La Nintendo Switch es ya la tercera consola mejor vendida de Nintendo

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La Nintendo Switch, lanzada apenas hace casi tres años, ya es una de las consolas mejor vendidas de la firma nipona.

Nintendo reveló la semana del 27 de enero la venta de 10.81 millones de unidades de la consola Switch durante el cuarto trimestre de 2019, una cifra que ayuda a sumar un total de 52.48 millones de unidades vendidas hasta la fecha y desde su lanzamiento a mediados de 2017.

La Nintendo Switch, al llegar a más de 52 millones de ventas, es ya la tercera consola mejor vendida en la historia de la empresa, superando a la SNES —lanzada en 1990 y que logró vender 49.1 millones de unidades— y solo por detrás de la NES (61.91 millones de unidades) y Wii (101.63 millones de unidades), de acuerdo con cifras de ventas.

El éxito de la Switch se debe en parte al excelente hardware que ofrece una gran experiencia de juego; pero Nintendo también debe dar gracias a los grandes títulos que han acompañado, acompañan y acompañarán a la consola. Para prueba de ello, Nintendo dijo en el mismo anuncio financiero que se vendieron 16 millones de copias del reciente juego Pokémon Sword and Shield.

A pesar de las críticas iniciales que tuvo Pokémon Sword and Shield, las ventas del último trimestre lo convirtieron en el quinto juego mejor vendido de la Switch, por detrás de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate y Mario Kart 8 Deluxe.

Además, Luigi's Mansion 3 y Mario Maker 2, otros juegos para la consola y que se lanzaron al cierre del año, vendieron 5 millones de copias cada uno durante el cuarto trimestre.

Sobre el futuro de la Switch, Nintendo se guarda todos los secretos para no afectar a las ventas de su actual generación. Lo que Nintendo sí ha informado es que trabaja en una segunda entrega de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El nuevo título aún no tiene fecha de lanzamiento pero es uno de los muchos juegos que Nintendo prepara para 2020.