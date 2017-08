Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Nintendo está de enhorabuena. La Nintendo Switch se mantiene en el gusto de los consumidores, tanto, que ha logrado remontar al número uno de ventas en el mes de julio en Estados Unidos, según el último informe de la firma de investigación de mercados NPD Group.

Según un reporte de Gamespot, sitio hermano de CNET y CNET en Español, el informe asegura que la Nintendo Switch logró ese impulso de ventas en gran parte por el lanzamiento de Splatoon 2.

Justamente este juego fue también el más vendido de julio. El título es conocido por permitir combates territoriales llenos de mucho color, en donde los protagonistas utilizan cañones de pintura para marcar su territorio.

NPD Group explicó además que las ventas anuales han crecido un 20 por ciento al cierre de julio, lo que significa un total de US$1,600 millones. "Las ventas de a Nintendo Switch son la primera causa de este crecimiento anual", dijo el analista Mat Piscatella.

Y aunque la Nintendo Switch luce triunfante e imparable desde su lanzamiento, tampoco debe olvidarse el impacto que la Super Nintendo Classic Edition tiene en estas cuentas, al convertirse en la edición especial más solicitada de los últimos tiempos.

Que la consola de Nintendo haya logrado el número uno en ventas en julio sin embargo no significa que los jugadores se hayan olvidado de la PS4, que sigue siendo la consola más vendida del último año. El reporte no dio a conocer datos de la Xbox One.

Esta misma semana Nintendo dio a conocer que lanzará un paquete de la Switch con el videojuego Splatoon 2, aunque solo la venderá en Walmart en Estados Unidos. Probablemente la popularidad de la consola continuará en los próximos meses, cuando se espera la llegada de un título que seguro será súper ventas, Super Mario Oddysey. Lo hemos probado y nuestras primeras impresiones están en el video que te dejamos a continuación.