Nintendo celebrará un evento este 13 de enero para desvelar más detalles de su próxima consola, Switch. Se esperan varios anuncios, todos ellos igual de importantes. Precio, fecha específica de lanzamiento, accesorios, modos de juego y títulos que acompañarán a la Switch son algunas cosas que esperamos ver, y escuchar.

El evento será muy temprano, para los que estamos de este lado del charco. Nintendo agendó el evento para la mañana de este viernes, exactamente a las 9:30 a.m. hora de la costa este de Estados Unidos (6:30 a.m. del Pacífico).

Nintendo estará publicando al momento las noticias y los anuncios más relevantes en sus cuentas en redes sociales, pero si quieres seguir el evento (casi) en carne propia y como si estuvieras ahí, Nintendo también tendrá una transmisión de video en vivo, aunque nada nos asegura que ésta tenga subtítulos o que vaya a haber traducción al español.

La compañía de videojuegos realizará también un evento para Asia, que será el 12 de enero a las 8:00 p.m. hora del este de Estados Unidos. El evento también se podrá seguir a través de las plataformas de video de Nintendo; además, por Twitter con el hashtag #NintendoSwitch.

Nintendo aún no ha puesto el stream en su canal de YouTube, pero pronto lo hará en este enlace. Para los hardcore gamers, el evento también se transmitirá a través de Twitch.

Otro de los grandes enigmas -- que esperamos sean resueltos en la presentación -- es el precio de la Switch. Nintendo tiene la costumbre de colocar un precio un tanto alto para sus consolas, aunque sea uno que en muchas ocasiones sus fanáticos estén dispuestos a pagar.

En el caso de esta nueva consola, parece que el precio se colocará en lo justo. La mayoría de reportes sugieren un costo que oscilará entre los US$200 y US$300 por la unidad. Sin embargo, se esperan al menos dos versiones de la consola, con diferentes precios.

Estos precios serían similares a los que tuvo la Wii U en su lanzamiento, que costó US$300, con la opción de una versión más completa por US$350.

Las consolas de Nintendo no se miden tú a tú con las consolas de Sony y Microsoft, pues la primera terminaría perdiendo. Sin embargo y sólo para contextualizar, la nueva PS4 y la Xbox One S tienen un precio de US$299.

Nintendo sólo ha confirmado que la Switch tiene una fecha de lanzamiento estipulada para marzo, aunque no sabemos qué día y en qué regiones saldrá.

Lo más probable es que Nintendo le dé prioridad a Japón (y otras regiones de Asia) y a Estados Unidos, siendo estos dos países los que podrían recibir la consola de primera mano y en la primera ola de disponibilidad. Países de Europa serían los segundos en recibirla.

Laura Kate Dale, una experta periodista de videojuegos, dice que la consola podría llegar el 17 de marzo a un manojo de países, y su disponibilidad sería esa misma semana (pero con diferente día) en el resto del mundo.

Being told March 17th is currently planned Switch launch day in PAL, will release worldwide that same week but not same date all regions.