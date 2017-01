Foto de Nintendo

Nintendo por fin disipó todas las dudas: su próxima consola Nintendo Switch saldrá a la venta el 3 de marzo y su precio será de US$300, confirmó la gigante nipona en un evento celebrado este jueves por la noche.

Los primeros países que recibirán la Switch serán Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Canadá y Reino Unido, entre otros cuantos. Días después, la consola llegará a más países.

Precios de la Nintendo Switch

Nintendo anunció una versión del Switch que cuesta US$300 (precio sugerido) e incluye la consola Nintendo Switch (la pantalla), dos mandos JoyCon con su respectivo sujetador para la mano, el cable para cargar la consola, un cable HDMI para conectar la consola al televisor, el dock o base para la consola, y un sujetador para los Joy-Con.

Nintendo venderá dos versiones de la Switch, aunque ambas con el mismo precio. La diferencia son los Joy-Con; si bien ambas incluyen dos Joy-Con, una caja incluye dos mandos en tono gris oscuro y la otra caja incluye un mando azul y otro mando rojo.

Nintendo acostumbra a tener dos versiones de sus consolas, para diferentes bolsillos y para los diferentes requerimientos de los usuarios. La Wii U, por ejemplo, se vendió en su versión de 8GB por US$299, mientras que la versión de 32GB costaba US$349.

Especificaciones técnicas de la Switch

La Switch de Nintendo se comportará diferente dependiendo de si se coloca sobre la base o se utiliza en su modo portátil (el cual es uno de sus principales atractivos).

Cuando la Switch se encuentra sobre la base, la consola tendrá un poder mucho mayor y será capaz de mostrar contenido en mejor resolución que cuando se utiliza en el modo de tableta. Según los rumores, la Switch podría alcanzar velocidades de GPU de 307.2MHz, y la versión estática tendría velocidades de GPU de 768MHz.

Nintendo usualmente no confirma especificaciones tan exactas del poder de sus consolas, así que tocará esperar a que la consola llegue a manos de los usuarios para tener más detalles de esto. La Switch tiene un puerto USB Tipo C, que permite carga rápida y conectarse con otras consolas para jugar en modo multijugador; la conexión soporta hasta ocho Switch conectados al mismo tiempo.

Los mandos desplegables de la Switch, llamados Joy-Con, incluyen botones para usarlos como un control independiente. Además, incluyen botones para compartir fotografías y videos, similar a la función Share de PS4.

Los Joy-Con cuentan con sensores para medir con alta precisión los objetos cercanos, como la mano del usuario o un objeto. Nintendo demostró el poder de los mandos con 1,2, Switch, un híbrido de juego y demo para demostrar el poder de sus mandos.

Los mini juegos de 1, 2, Switch son sociales y recuerdan a Wii Sports, el juego de la consola antepasada que demostraba el poder de los mandos inalámbricos. Al igual que Wii Sports, 1,2, Switch se incluye en la Switch.

Los Joy-Con se venderán en diferentes colores y tendrán accesorios, como una correa para sujetarlo a la mano.

Nintendo no dijo la capacidad de la Switch, aunque quizá haya varias versiones, dependiendo el precio a pagar. La consola usará pequeños cartuchos para los juegos, así que no será necesario que tenga tanto espacio, más allá del necesario para guardar el avance entre partidas.

Juegos que acompañarán el lanzamiento

Al momento del lanzamiento, Nintendo dice que la Switch llegará al mercado junto a algunos títulos de renombre, entre los que resaltan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart y otros nombres de cajón más, de los que Nintendo no puede prescindir.

Durante la presentación del jueves por la noche (viernes en Japón), Nintendo presentó Arms, un juego de pelea que utiliza brazos que se pueden estirar como el método de defensa y ataque. El juego saca provecho de los Joy-Con y se utiliza uno en cada mano, y cada uno representa un guante de pelea.

Splatoon 2 es otro de los juegos confirmados y demostrados durante la conferencia de prensa de Nintendo. Esta secuela del aclamado juego de la firma nipona es uno de los que Nintendo ya confirmó que se puede jugar tanto modo estático (conectado con la base) y en el modo portátil.

Splatoon 2 se liberará en el verano de este año.

El que no podía faltar al evento llegó en el tercer juego confirmado: Mario. Nintendo anunció Super Mario Odyssey, aunque el juego llegará para la consola hasta la época decembrina de este año.

Y al final del evento del jueves por la noche, Nintendo confirmó que el esperadísimo juego Legend of Zelda: Breath of the Wild llegará también el 3 de marzo, igual que la Switch.

Productoras de videojuegos, chicas y grandes, también ya se sumaron a la Switch. Activision, Autodesk, Bandai, Codemaster, 505 Games, DeNA, Koei, Konami, Square Enix y Ubisoft, entre muchas más, lanzarán juegos para la consola.

Una filtración de esta semana sugiere que el Switch llegará junto con 15 juegos en su lanzamiento; esperamos que Nintendo confirme más de los juegos en el evento del viernes a celebrarse en Nueva York.