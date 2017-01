Las 13 cosas que aprendimos y debes saber de la Nintendo Switch

Foto de Sarah Tew/CNET

Después de ver las dos conferencias de Nintendo --una el jueves en Tokio y la otra el viernes en Nueva York-- para presentar con bombo y platillo la consola Switch, aprendimos mucho, por ejemplo que de enero a marzo hay mucho más tiempo de por medio que dos meses.

Y en cuanto a la consola per se, también aprendimos bastante. Acá las cosas que debes saber y tener en cuenta:

1. El precio de la Switch y cuándo comprarla

Foto de Sarah Tew/CNET

No tendremos que esperar mucho por comprar la consola de Nintendo; esto es, si vives en alguno de los países que recibirán la consola en la primera oleada de lanzamientos. Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Hong Kong y un puñado de países en Europa recibirán la consola a partir de 3 de marzo, y en algunos casos (como EE.UU.) ya están comenzando las reservas en Best Buy, Walmart y Amazon.

La consola cuesta US$300.

2. Hay dos versiones de la consola, pero ambas incluyen lo mismo y cuestan lo mismo

Foto de Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

A diferencia de otros casos, Nintendo sólo venderá un modelo de la Switch, pero en dos versiones. Ambas cuestan US$300 e incluyen lo mismo (dos controles, un cargador, un soporte para el modo portátil, el cargador, un cable HDMI y la base).

La única diferencia es el color de los mandos. Una versión incluye dos mandos en el tono gris oscuro de la consola; mientras que la otra versión incluye un mando en tono azul y otro en tono rojo/naranja/rosado.

La decisión es tuya (y de la disponibilidad)...

3. La Switch incluye de todo, hasta un cable HDMI

Nintendo quiere que compres la consola, la saques de la caja y te pongas a jugar. Por ello, la compañía japonesa colocó un montón de cosas dentro de la caja.

Foto de Nintendo

La Switch incluye dos Joy-Con, dos sujetadores, la consola Switch, el dock para conectar la Switch al televisor, un sujetador para sostenerla como mando de juego, un adaptador de corriente y hasta el cable HDMI. En la imagen de arriba te mostramos todo lo que incluye.

4. Un montón de juegos vienen --y vendrán

Nintendo confirmó 80 juegos para la Switch, entre exclusivas y juegos multiplataforma. Acá puedes ver la lista completa de los juegos.

5. La Switch tiene USB Tipo C

Foto de Nintendo

Este puerto se está utilizando muchísimo en los teléfonos y tabletas desde el cierre de 2016 y en lo poco que llevamos de este 2017. El puerto permite una carga más rápida, transferencia acelerada de datos en menos tiempo y la entrada para este puerto estará justo debajo de la pantalla de la Switch.

6. Los controles se pueden usar con movimiento o los botones

Foto de Nintendo

Algunos juegos para la Switch se podrán jugar de diferentes formas gracias a los Joy-Con, los mandos laterales de la consola.

Lo interesante de los Joy-Con es que se pueden utilizar sujetos a la consola o desprenderlos y usarlos con el movimiento de la mano (igualito a los controles de la Wii), aunque también se puede usar un solo mando en modo horizontal y sujetarlo con ambas manos. El modo de usar el control (o los controles) depende de cada juego y de su compatibilidad.

7. Nintendo hará un tour para presumir su consola

Foto de Sarah Tew/CNET

Como se adelantó hace semanas, Nintendo llevará a cabo un recorrido por varias ciudades de Norteamérica, para que los usuarios puedan probar la consola antes de comprarla.

Estas son las ciudades y países que recibirán el tour:

Nueva York: del 13 al 15 de enero

Toronto, Canadá: del 27 al 29 de enero

Washington, D.C.: del 10 al 12 de febrero

Chicago: del 17 al 19 de febrero

San Francisco: del 24 al 26 de febrero

Los Ángeles: del 3 al 5 de marzo

8. La Switch incluye un juego... o algo así

Foto de CNET

Por ahora, Nintendo no incluye ningún juego en la Switch. Lo que sí se incluye es 1-2 Switch, un juego similar a Wii Sports que pone a prueba y demuestra las bondades de los Joy-Con. El título consiste en minijuegos para que el usuario se familiarice con los controles.

9. La caja de los juegos es enorme

Foto de Nintendo

La caja es del tamaño de un juego regular para cualquier otra consola. Parece que esconde un cartucho que nos remontará al Nintendo 64. Sin embargo, la cajota esconde una sorpresita.

En la foto, la caja del juego es la que está en medio, justo debajo del mapa. Como puedes ver, la caja es más alta que una caja de CD tradicional y más de la mitad del ancho.

10. El 'cartucho' de los juegos es muy pequeñito

Foto de @AllGamesDelta/Twitter

Cuidado con perder los juegos. Como puedes ver en la foto de arriba, los juegos son tan pequeños que seguramente más de un gamer lo perderá después de un tiempo.

Los rumores decían que Nintendo usaría cartuchos y todos pensamos que serían como los de Nintendo 64; nadie se esperaba algo tan pequeño. En la foto, el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

11. Controles parentales a la mano, literalmente

Foto de Nintendo

Nintendo, siempre conocida por ser una compañía familiar, pone controles parentales para que los padres de familia puedan controlar qué juegan --y ven-- los más pequeños de la casa en la nueva Switch. Una aplicación para teléfonos inteligentes permite a los papás tener el control necesario para bloquear contenido, así que podrán estar tranquilos.

12. Los accesorios son algo caros

Foto de Nintendo

Cuida tus Joy-Con y los sujetadores; los accesorios que Nintendo vende por separado tienen un costo algo elevado. Un par de Joy-Con, por ejemplo, cuesta US$80; un Joy-Con solito cuesta US$50. El sujetador para los Joy-Con (y que los carga), cuesta US$30.

13. ¡Todos la queremos ya!

Tengo en casa la Nintendo 3DS, aunque no la Wii ni la Wii U. Sin embargo, fui muy fan de todas las consolas anteriores hasta la GameCube. Hacía tiempo que no sentía un interés genuino por un producto de Nintendo, así que no puedo esperar a poner mis manos sobre ella y probar la nueva consola de la gigante nipona.

¡Buen trabajo, Nintendo!