La Nintendo Switch permitirá que guardes tus partidas en la nube

Nintendo

Nintendo ha dado a conocer más detalles de lo que será su servicio "Nintendo Switch Online", esencialmente una plataforma de pago similar a PlayStation Plus o Xbox Live.

Nintendo Switch Online ofrece a los jugadores casi todo lo mismo: juegos en línea y ofertas especiales para suscriptores. También habrá 20 juegos gratis de NES, entre ellos títulos como Donkey Kong, Super Mario Bros. 3 y The Legend of Zelda.

El servicio costará US$3.99 por mes, US$7.99 por tres meses o US$19.99 por todo un año, pero ese es un detalle que ya lo sabíamos.

Esto es lo que no sabíamos hasta ahora: la nube tiene almacenamiento.

Una de las quejas más frecuentes sobre la Nintendo Switch es la imposibilidad de realizar copias de seguridad de las copias de seguridad. Si tienes un archivo guardado de 200 horas de Zelda: The Breath of the Wild, ese archivo guardado está completamente vinculado a tu consola, no hay forma de respaldarlo. Ese es un juego peligroso.

Pues bien, nuevos detalles publicados en el sitio de Nintendo indican que el servicio Nintendo Switch Online vendrá con "Save Data Cloud Backup", es decir, permitirá que respaldes tus partidas también en la nube.

"Los detalles sobre esta característica estarán disponibles antes de que el servicio de pago se lance en septiembre", dice el área de preguntas frecuentes del sitio Web.

Nintendo no estuvo disponible para un comentario sobre este asunto.