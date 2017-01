Agrandar Imagen Nintendo

El lanzamiento de la Nintendo Switch contará con tres nuevos videojuegos para los primeros fans que se hagan con la consola. La empresa desarrolladora Developer Tomorrow Corporation ha anunciado que tres de sus títulos ya conocidos tendrán versión para este nuevo sistema de entretenimiento.

Se trata de World of Goo, Little Inferno y Human Resource Machine, los cuales estarán disponibles para su compra digital el mismo 3 de marzo. Como un guiño hacia los jugadores, la compañía ha anunciado que los tres juegos "llegarán con sus bandas sonoras originales", según explicó la empresa en su sitio Web. "Hemos creado un nuevo Soundtrack Mode, en el cual los jugadores podrán explorar la música maravillosamente bizarra de Kyle Gabler en este modo especial, disponible sólo en Nintendo Switch".

Debido a que los lanzamientos serán digitales, debes asegurarte de tener suficiente espacio reservado para estos títulos.

2D Boy´s World of Goo fue lanzado en 2008 para la consola Wii, mientras que Little Inferno y Human Resource se dieron a conocer en la Wii U en 2012 y 2015, respectivamente.

Estos títulos harán que haya más variedad además de los cinco confirmados por Nintendo para este año: The Legends of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch, Super Bomberman R, Just Dance 2017 y Skylanders Imaginators.