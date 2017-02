La Nintendo Switch no tendrá navegador de internet, pero, ¿eso importa?

César Salza / CNET

La consola de videojuegos Nintendo Switch no tendrá navegador Web, al menos no al momento de llegar al mercado en marzo.

Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, dijo esta semana en entrevista con la revista Time, que fue tanto el enfoque de Nintendo en hacer una consola de videojuegos en toda la extensión de la palabra, que por ahora la consola no tendrá compatibilidad con navegadores para ingresar a Internet.

No es una sorpresa que la consola no tenga un navegador, pues se trata de un aparato electrónico para jugar videojuegos -- no para surfear la Web.

Otras consolas actuales sí tienen un navegador; por ejemplo, la Xbox One de Microsoft y la PS4 de Sony. Sin embargo, su uso podría estar limitado por la falta de ejecución de complementos y software que necesitan requerimientos como Flash (de Java).

Sin embargo, no tiene mucho sentido que Nintendo haya decidido prescindir del navegador en la Switch, teniendo en cuenta que la Wii U y el 3DS tienen un navegador integrado.

El único problema de la Switch es que tampoco tendrá aplicaciones de plataformas como Netflix o Twitch, al menos no en el lanzamiento y fechas cercanas. El navegador podría ser de ayuda para usuarios que quieran usar la Switch para ver series, películas o seguir una sesión de juego en vivo.

La Nintendo Switch llegará a las tiendas el 3 de marzo, y con o sin navegador, la preventa en algunos canales de distribución y en algunos países, ya se agotó. Nuestro César Salza tuvo acceso a la consola y acá puedes ver sus primeras impresiones, en video: