¿Es la Nintendo Switch una consola para niños?

Mientras que el primer anuncio oficial de la Nintendo Switch nos mostraba jóvenes millennials saliendo de casa al aeropuerto y llevando la diversión a todas partes, el público más pequeño se había quedado relegado, al menos hasta el Super Bowl, cuando la empresa publicó el primer anuncio en el que los niños parecían ser parte de su nuevo sistema de videojuegos.

Sin embargo, los primeros títulos de la consola no parecen entusiasmarles demasiado.

Nuestro colega Scott Stein le preguntó a su hijo de ocho años si estaba emocionado por el lanzamiento y, palabras más o palabras menos, el pequeño le dijo que ya había un montón de juegos geniales en la Wii U con los que podía ir a donde quisiera, incluyendo muchas versiones de Mario, aunque desde luego Mario Kart 8 Deluxe -- que no estará disponible hasta el 28 de abril -- y Super Mario Odyssey -- que no podrás comprarlo hasta Navidad -- también le ilusionaban.

Después de leer el artículo de mi colega decidí hacer el mismo ejercicio, y le hice la misma pregunta a mi sobrino Harry, de 14 años, quien fue bastante tajante: "apenas he visto el anuncio, algo escuché de que habían mejorado los juegos y poco más".

Su desconocimiento de los controles remotos especiales llamados Joy-Con, o el poco valor que le dio a su portabilidad en mi conversación con él me dejaron poco más que atónito, no podía creer que me emocionara más a mí que a él.

Pero -- le pregunté reflexivo -- ¿a ti te gustaban los videojuegos no?

Sí -- Me dijo sin más.

A Harry le gustan algunos videojuegos de toda la vida, títulos buenos que parece que no pasan de moda como Sports Island -- originalmente lanzado en 2008 -- y Beyblade: Metal Fusion 4 -- de 2009. ¿El Motivo? "No me gusta demasiado Nintendo", me aseguró.

A diferencia del hijo de Scott, a Harry no le interesan tanto ni Zelda ni Mario. Y eso me lleva a pensar: Si un niño de ocho años cree que es mejor la Wii U porque ya tiene muchos juegos que le gustan y a uno de 14 no le interesa en lo más mínimo: ¿es que acaso esta consola no es para ellos?

Harry finalmente declaró su pasión perdida por los juegos de computadora como League of Legends o Garrys Mod -- que no había visto en mi vida --, mientras que en el móvil es adicto a Clash Royale.

¿Te gustaría jugar Super Mario Run?, le pregunté.

Sí, claro he visto que está en Beta en la Play Store, me respondió.

No. En realidad Harry creyó ver que estaba en Beta, pero el juego no llega hasta marzo, lo que me hace pensar que tal vez no le interesaba tanto Super Mario Run, sobre todo viendo el tiempo que le dedica a FIFA sentado en el sofá de su salón con su Galaxy S5 entre las manos.

¿Podrá conquistar la Nintendo Switch a los niños como parece tener encantados a los millennials? Juegos como 1-2 Switch podrían ponerle sabor a sus vidas cuando se aburren juntos una tarde de invierno, sobre todo porque los mini juegos pueden ser realmente atractivos y despertar tu sed por ser el mejor. Pero hay un problema: a Harry le gustaría que esta consola le dejara ver videos, descargar apps y ¿por qué no? También navegar por Internet, cosas que de momento, no hace.

Parece que la Nintendo Switch tendrá que enfrentarse a un público muy exigente y lanzar unos buenos títulos que convenzan a los más pequeños de que ésta es su consola. Sobre todo porque hay una característica que no les va a gustar: posee control parental avanzado, que permitirá a los padres desde un teléfono móvil poder tomar mayores previsiones sobre lo que los niños están haciendo.

Ah... me olvidaba. Los no tan millennials también quieren la Nintendo Switch. Mientras escribía este artículo un amigo de 40 años me preguntó mi sincera opinión sobre ella o al menos mis primeras impresiones, algunas de las cuales puedes ver en este video que te dejo a continuación.