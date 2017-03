¿No has conseguido una Nintendo Switch? No te preocupes; vienen más en camino

Alfred Ng/CNET

La primera persona en la fila para comprar la Nintendo Switch durante su lanzamiento a la media noche había pasado cuatro semanas enteras ahí.

El YouTuber CaptainNintendoDude esperó 28 días desde el 3 de febrero en la Nintendo Store de Manhattan, hasta que pudo llevar la cuenta atrás para la llegada de la medianoche, como si fuera el Año Nuevo de la nueva consola de Nintendo.

Se trató de una medida extrema, pero estaba dispuesto a aguantar a fin de asegurarse de conseguir una Switch. Pero los ejecutivos de Nintendo dijeron el viernes, conforme daba inicio la venta de la Switch, que no tendrás que trabajar tan tanto para poder comprarte una consola.

A lo largo y ancho del país, la anticipación ha ido creciendo alrededor de la Switch, que en la preventa se ha agotado en las tiendas principales como Amazon, Walmart y GameStop. En esta ocasión, Nintendo tomó precauciones para asegurarse de no tener que lidiar con una situación como la que enfrentaron con la NES Classic.

La NES Classic, un remake nostálgico, ha estado agotada durante meses debido a la alta demanda y la poca oferta. La Nintendo Wii también enfrentó problemas de disponibilidad un año después de su lanzamiento. Con esa trayectoria y la Switch ya agotada en la preventa, mucha gente se preocupó de que tendrían que esperar para conseguir la nueva consola si no lograban comprarla durante el lanzamiento.

No en esta ocasión, dice Doug Bowser, vicepresidente de ventas de Nintendo.

La compañía está reforzando su producción y espera un flujo constante de consolas Switch hacia las tiendas por varios meses, de acuerdo con Bowser. Si te perdiste la Switch durante el lanzamiento, dijo, quédate tranquilo porque vienen más en camino.

Para el lanzamiento de la Switch el viernes, Nintendo distribuyó dos millones de unidades a nivel mundial, anticipando una alta demanda. No hay un número exacto de cuántas consolas Switch desplegará Nintendo, pero Bowser dijo que una producción constante significa que la gente debería poder adquirir la consola.

"Van a estar disponibles a lo largo de marzo, y también vamos a aumentar la producción", dijo Marc Franklin, director de relaciones públicas de Nintendo.

Aún es demasiado pronto para decir cuántas Nintendo Switch se han vendido desde su lanzamiento a medianoche. Pero Bowser espera que los fans sigan comprando la consola conforme Nintendo lance juegos como Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe y ARMS.

Hasta ahora, Legend of Zelda: Breath of the Wild ha sido uno de los más populares títulos de lanzamiento, y con buena razón. El sitio hermano de CNET y CNET en Español, GameSpot, le dio al título la calificación perfecta de 10, llamándolo una "obra de arte sorprendente."

Nintendo decidió separar el lanzamiento de sus títulos más importantes, siendo Breath of the Wild su caballo de batalla a la salida. En lugar de agrupar un número de títulos fuertes al inicio, Nintendo irá lanzando títulos de manera sostenida a lo largo del año. Eso significa que para el lanzamiento los jugadores tendrán que jugar el título de Zelda y 1-2 Switch mientras esperan la llegada de más juegos.

Para Nicole Perez, madre de dos hijos, eso no es un problema. Está emocionada por Super Mario Odyssey, pero el 1-2 Switch ha sido su favorito hasta el momento. Perez estaba jugando la mañana del viernes con su hija de nueve años y su hijo de 14 en el evento de Nintendo en Nueva York.

"Me gusta hacer el baile con mi hija, también me gusta el sonido que hace al cargar", dijo. "Soy más a la antigua, me gusta más Mario, pero sé que a mi hijo le encanta Legend of Zelda".