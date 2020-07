Nintendo Switch: Los mejores controladores que puedes comprar en 2020

Los pequeños controles de la Nintendo Switch están bien para juegos simples de varios jugadores, pero los controladores de mayor tamaño Nintendo Switch Pro son mejores para juegos más exigentes. Con agarre real, el control es más cómodo, y sus botones más grandes y D-pad completo te ayudan a encontrar los comandos correctos en el momento de más tensión del juego. Asimismo, cuenta con soporte para todas las funciones de los controladores de Nintendo, como el HD Rumble, NFC para escaneo Amiibo y controles de movimiento, además de que funcionan de manera inalámbrica y alámbrica. Son maravillosos, pero su precio fluctúa entre US$60 y US$70, y eso fue antes de la escasez que se presentó tras la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, hay varias empresas que fabrican controladores similares a los Switch Pro, que ofrecen una experiencia de juego más cómoda por menos dinero. Probamos varios de estos controles para encontrar el mejorque hay en el mercado. Honestamente, ninguno ofrece la misma comodidad y la experiencia de botones que encontramos en el control oficial de Nintendo. Pero hay algunos que se acercan más.

Optar por uno de estos controladores Switch Pro hechos por otras empresas tiene algunas ventajas además del precio. Por ejemplo, algunos tienen un botón Turbo para tasas de disparo más rápidas o botones para hacer ciertos comandos más fáciles de operar. Además, algunos de los que presentamos aquí también pueden usarse con Windows, MacOS y Android. Actualizaremos esta lista en la medida en que probemos más controles. Para más opciones, puedes revisar las recomendaciones de GameSpot.

Sarah Tew/CNET

El controlador inalámbrico PowerA se acerca mucho a como se siente y al diseño del controlador oficial de Nintendo, y puedes comprarlo normalmente por unos US$40 a US$50, dependiendo del diseño, en Amazon, Best Buy y otro s minoristas other sources. El controlador inalámbrico PowerA no ofrece HD Rumble, IR o soporte NFC Amiibo como el Switch Pro oficial, pero sí ofrece controles de movimiento. También está disponible en versiones temáticas de algunos juegos, incluso nuevos como Grookey, Sobble y Scorbunny (en la foto) de Pokemon Sword and Shield.

Su característica adicional es que tiene dos botones extra en la parte inferior del controlador que se pueden asignar sobre la marcha. Funciona con baterías de tamaño AA, que a algunas personas no les gustan. Lo entiendo, pero me gusta no preocuparme por quedarme sin energía mientras juego y uso AA recargables para no quemar las desechables. Además, como la batería no está integrada en el controlador, no debes deshacerte del control cuando la batería deja de retener una carga.