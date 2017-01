Una consola no es nada sin juegos divertidos, interesantes y creativos. Por ello, la Nintendo Switch necesita títulos que atraigan la atención de los jugadores y sea un éxito de ventas.

Por suerte, parece ser que la Switch traerá no sólo un par; sino muchísimos juegos que aseguran que, al menos en ese apartado, la consola no flaqueará.

Durante los eventos del jueves por la noche y el viernes en la mañana, Nintendo confirmó alrededor de 80 juegos para la Switch, de los cuales algunos ya han sido confirmados tanto por la compañía nipona como por sus creadores.

Juegos para la Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

De todos los juegos anunciados, es fácil confirmar que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el más escandaloso. Tras varios retrasos, el juego llegará el 3 de marzo y de la mano de la Switch en el día 1 del lanzamiento.

Nintendo compartió un teaser del juego y los fanáticos estallaron en éxtasis, pues una de las sagas más importantes para la compañía será la punta de lanza al tener la disponibilidad inmediata.

Mario Kart 8 Deluxe

¿En serio van ocho entregas del juego de go-karts más famoso? Lo más seguro es que sí -- pero no importa. Lo que importa es que el juego llegará a la Switch a partir del 28 de abril de este año.

Mario Kart 8 Deluxe incluirá a todos los personajes conocidos, los modos de juego originales además de un nuevo método de juego inteligente y se incluyen los DLC. No iba a ser el lanzamiento de una nueva consola sin una nueva versión de Mario Kart.

1-2 Switch

La Wii tuvo Wii Sports y la Switch tendrá 1-2 Switch, un juego que demuestra todo el poder de los Joy-Con, los mandos inalámbricos de la consola.

1-2 Switch incluye varios juegos (que también pueden hacerse pasar como demo) para mostrar el poder de seguimiento de movimiento de los nuevos controles. Hay varios juegos incluidos y 1-2 Switch es gratis y se incluye en la consola (al igual que Wii Sports).

Super Mario Odyssey

Mario y más Mario.

El plomero digital más conocido tendrá su propio juego para la Switch: Super Mario Odyssey. El juego parece ser de mundo abierto, con las conocidas habilidades de Mario, pero además de incluir nuevos objetos como el de un gorrito con ojos que tiene habilidades únicas para la Switch.

Tristemente, esperar por Odyssey llevará tiempo -- y paciencia. Nintendo confirmó que este juego no llegará al mundo sino hasta diciembre de este año.

Dragon Quest X

El lanzamiento de la Switch no podía suceder sin un juego de Square Enix y Dragon Quest X es ese juego. La mala noticia es que este título está confirmado sólo para el lanzamiento de la Switch en Japón.

Project Octopath Traveler

Este juego de nombre largo de Square Enix también está confirmado para la Switch. Aún no sabemos cuándo es que llegará a la consola, pero por lo mostrado por Nintendo en la conferencia, podemos esperar una experiencia muy similar a Final Fantasy.

FIFA y varios juegos de EA

Patrick Soderlund de EA fue uno de los representantes de las grandes distribuidoras de videojuegos en el evento de Nintendo. Soderlund anunció con bombo y platillo que los juegos de la saga FIFA llegarán a la Switch, aunque no se confirmó qué versión -- actualmente estamos en FIFA 17.

Soderlund dijo que más juegos de EA llegarán a la consola de Nintendo, aunque recomendó paciencia.

Skyrim

Para los fanáticos de los juegos de mundo abierto (o sandbox) y entre los que me incluyo, Skyrim no podía faltar en la lista de juegos para la Switch.

El juego de Bethesda Games ya es 100 por ciento seguro que llegará a la Switch. ¿Lo malo? No sabemos cuándo.

Splatoon 2

Uno de los juegos con más fanfarria fue Splatoon 2, la secuela del aclamado título de Nintendo que vio su estreno hace menos de dos años para la antecesora de la Switch. Splatoon, un juego de naturaleza shooter o de disparos en tercera persona, tiene integración con los Joy-Con para apuntar y disparar.

Rayman Legends: Definitive Edition

Otro de los grandes personajes de Nintendo estarán en la Switch. El famoso personaje de Activision intentará repetir su éxito de hace unos años con esta versión para la Switch. Desafortunadamente aún no sabemos cuándo se lanzará.

Otros juegos

Además de estos juegos, Nintendo ha mostrado, confirmado y adelantado varios más. La mala noticia es que lo único que se sabe de esos juegos son sus títulos, pero no la fecha de lanzamiento. Shin Megami Tensei, Minecraft y Minecraft (modo historia), Fire Emblem Warriors, Arms, Xenoblade Chronicles 2, Street Fighter II: The Final Challengers, Puyo Puyo Tetris, Super Bomberman R, Sonic Project 2017, Steep y No More Heroes, son más de los juegos que llegarán para la consola, ya sea este 2017 o más adelante.

La Nintendo Switch saldrá a la venta el 3 de marzo en Estados Unidos, algunas zonas de Europa, Japón, Canadá y Hong Kong. Su precio es de US$300.