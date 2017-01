Nintendo prepara noticias sobre su consola Switch de siguiente generación, y las dará a conocer tan pronto como el 13 de enero.

A través de su cuenta en Twitter, Nintendo de América anunció un evento que se llevará a cabo el viernes 13 de este mes, a las 6:30 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos (9:30 a.m. EST). En el tuit se lee que el anuncio será relacionado a juegos que llegarán a la consola.

Join us at 9:30AM EST on 1/13 for Treehouse Live and an in-depth look at upcoming games featured in the Nintendo Switch Presentation. pic.twitter.com/0OMGtCJLW9