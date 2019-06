Nintendo en E3: un juego de estrategia Dark Crystal llegará a la Switch

Captura de pantalla: Scott Stein/CNET

Este año será bueno para los fans de Dark Crystal. Ahora la sorprendente precuela de Dark Crystal se dirige a Netflix este verano, probablemente era inevitable que surgieran otros juegos, medios y cosas relacionadas con la franquicia. Y bueno, Dark Crystal: Age of Resistance Tactics es uno de esos productos inevitables.

Honestamente, estoy un poco decepcionado –al menos por lo poco que pude ver en el teaser de Nintendo el martes por la mañana. Se trata de un juego de táctica, lo que significa que es un juego de estrategia por turnos que abarca una visión semi-aérea de un mundo que ... bueno, la historia no la conocemos. Me encanta The Dark Crystal, y he estado obsesionado con él desde que niño. Lloré sin parar durante el tráiler de la nueva serie de Netflix, pero no lloré durante ninguna de las imágenes de Dark Crystal: Age of Resistance Tactics que vi hoy.

Captura de pantalla por Scott Stein/CNET

Para cualquier persona que ame los juegos de rol basados en estrategia como Fire Emblem, tal vez esta es la magia de Dark Crystal que están buscando. Personalmente, creo que ya hay demasiados juegos de tácticas.

Hubiera preferido algo más inmersivo y mágico, como un Dark Crystal Zelda o algo así.

Dark Crystal: Age of Resistance Tactics llegará más tarde en 2019.