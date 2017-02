Agrandar Imagen Mike Sorrentino/CNET

Si no has reservado la consola Nintendo Switch es más que improbable que puedas adquirir una el 3 de marzo cuando salga a la venta. Pero no todo está perdido, pues hay una luz al final del túnel.

GameStop dijo que tendrá "unidades limitadas" de la consola en la noche de lanzamiento en los eventos que planea en varias de sus tiendas en todo EE.UU. Estos eventos darán inicio a la medianoche del día más esperado por los amantes de las consolas de la Nintendo, según pudo conocer GameSpot, sitio hermano de CNET y CNET en Español.

"Tendremos suministro limitado de la Nintendo Switch el día del lanzamiento para los clientes que vengan a las tiendas", dijo Bub Puzon, director de marketing de GameStop, en un comunicado reseñado por la fuente. "Nuestros equipos hicieron esto posible".

Puzon dio que sugería a los clientes que fuesen "rápidos" para conseguir uno de las unidades de las consolas en sus tiendas, que abrirán a las 12:00 a.m. del 3 de marzo.

GameStop tiene sus propios paquetes de Nintendo Switch. Uno de ellos cuesta US$430 e incorpora la consola y adicionalmente un mando Pro y una copia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Otro de ellos incluye todo eso y una guía de estrategia para este esperado juego.

Nosotros ya hemos puesto nuestras manos sobre la Nintendo Switch, y además hemos aprendido a utilizar los Joy-Con. Echa también un ojo a nuestro primer vistazo de la consola en este video.