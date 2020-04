Nintendo Switch: Cómo pasar juegos a una tarjeta microSD

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Nintendo publicó en abril la versión 10.0.0 para Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, un parche que, entre otras cosas, ya permite guardar juegos en la tarjeta microSD y pasarlos del almacenamiento interno a la tarjeta externa.

En esta guía te vamos a decir los sencillos pasos para sacarle provecho a esta función que te permitirá almacenar juegos en tu tarjeta SD y darle un respiro a los raquíticos 32GB que ofrecen de almacenamiento interno ambas consolas.

Lo primero que debes saber es que hay algunas tarjetas microSD que son compatibles con las dos Switch y otras que no. Nintendo te explica cómo saber cuáles tarjetas microSD son compatibles y así no tires el dinero al comprar una que no sea adecuada. En cuanto a tamaño, yo recomiendo una microSD de por lo menos 64GB, pero de preferencia de 128GB o de más.

Y ahora que ya tienes tu microSD compatible y lista (recuerda que lo que esté en la tarjeta será eliminado, porque la Switch la va a restaurar para darle un formato especial), acá van los pasos:

En el menú principal de la Switch, ve a Configuración (o Ajustes) Entra a la opción Data Management (Administración de archivos) Selecciona la opción Move Data Between System / microSD Card (Mover datos del sistema a tarjeta microSD). Selecciona el contenido que quieres mover y toca la opción OK

Deja que termine el proceso y listo. Tus juegos —y todo lo que hayas seleccionado— estará ahora en la tarjeta microSD. Ten en cuenta que algunas actualizaciones y el progreso se seguirá guardando en la memoria interna, así que es todavía más importante que hagas esto para que liberes espacio interno y lo dejes para las actualizaciones y el progreso en los juegos.