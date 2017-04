Nintendo venderá un 'bundle' de la Switch y 'Mario Kart 8': reporte

Agrandar Imagen Nintendo Today

Nintendo prepara la venta de un paquete que incluirá una consola Switch y el juego Mario Kart 8: Deluxe que saldrá a la venta a fines de abril, según Nintendo Today.

El sitio especializado en noticias de la gigante nipona obtuvo la evidencia de este bundle desde la página de Nintendo Rusia, en donde la imagen se habría filtrado pero que Nintendo removió pasados unos minutos. Esta imagen ya no está visible en el sitio de Nintendo.

En la imagen que muestra NT se aprecia una caja tradicional de la Switch decorada con colores llamativos que acompañarán al juego de go-karts de Mario y una de las franquicias más conocidas de Nintendo y uno de los plomeros más populares.

Nintendo Today obtuvo fotos de dos versiones del paquete, pero que incluyen lo mismo; la única diferencia entre ambos paquetes es que uno vendrá con los controles en tonos grises, mientras que el otro tiene los Joy-Con en tonos neón.

Nintendo Today no dice cuánto costaría el bundle, pero su fecha de lanzamiento debería ser la misma o cercana a la del juego independiente, que está programada para el 28 de abril. Tomando en cuenta que la Switch cuesta US$299, el bundle no debería aumentar mucho su precio.

El paquete de la Switch más el juego sería el primero de este tipo que Nintendo comercializa para promocionar la nueva consola que salió a la venta hace poco más de un mes. La Switch sigue escasa de juegos y The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha sido de los pocos juegos que parecen valer la pena -- y ni siquiera ése tuvo un bundle.