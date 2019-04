Nintendo lanzará una consola Switch más barata y pequeña: reporte

CNET

La exitosa consola portátil de Nintendo podría tener una pequeña sucesora.

Según el medio japonés Nikkei, la compañía está trabajando ya en una nueva versión de la Nintendo Switch que sería más económica y ligera que la Switch estándar. Esta consola más barata estaría orientada al uso portátil y podría ser la sustituta en el mercado de la desaparecida Nintendo 3DS lanzada en 2011, dice Nikkei, y su lanzamiento tendría lugar en otoño, antes de la llegada oficial de la esperada Switch 2.

No es la primera vez que saltan rumores sobre esta versión ligera de la consola de Nintendo. Un reporte de The Wall Street Journal de finales de marzo ya hablaba de que Nintendo podría estar trabajando no en una, sino en dos nuevas consolas que sustituyan al modelo actual.

Si los rumores recogidos hasta la fecha sobre la nueva consola son ciertos, todo apunta a que será más barata, pequeña y sin vibración ni Joy-Cons (los mandos laterales extraíbles), lo que permitiría abaratar los costos de producción y por ende, su precio en el mercado.

A esta pequeña consola le sucederá la esperada Switch 2, que según reportes previos será todo un portento. Y es que según las filtraciones, la nueva consola del fabricante nipón tendría compatibilidad con resolución 4K, 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno.

Por el momento todo esto son rumores y no confirmaciones oficiales por parte de Nintendo, así que nos quedará esperar a que la compañía nos dé pistas. Mientras tanto, puedes leer en este enlace qué esperamos ver en la próxima Nintendo Switch.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente el 18 de abril a las 4:15 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

