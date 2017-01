Nintendo aumenta producción de la Switch por preventa positiva

La Nintendo Switch y el pan caliente tienen algo en común y no necesariamente es lo sabroso.

De acuerdo con el periodista Takashi Mochizuki del Wall Street Journal, Nintendo aumentará la producción de su próxima consola, la Switch, debido a que las unidades disponibles en preventa se están vendiendo muy bien.

Nintendo chief Kimishima said the firm plans to increase production of Switch, pre-oder status so far good.