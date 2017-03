La Nintendo Switch arrasa en ventas tras su lanzamiento

Sarah Tew/CNET

Las personas que pudieron comprar la nueva consola Nintendo Switch ayudaron a la empresa japonesa y a minoristas como GameStop a romper récords.

En una entrevista con el diario The Wall Street Journal, Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo of America, la filial norteamericana de la firma japonesa, dijo que las ventas de la Switch sobrepasaron las ventas de la consola Wii U durante su primer fin de semana. Aunque Fils-Aime no entró en detalles de cuántas unidades se vendieron, cuando la Wii U fue lanzada en 2012 vendió unas 600,000 unidades, lo que indica que la Switch rebasó esa cifra.

GameStop, el gigantesco minorista de videojuegos, consolas y accesorios, nos dijo por email que el viernes, cuando se lanzó la Switch, registró su mejor día de ventas en línea hasta la fecha. Además, también aumentó la venta de juegos, accesorios y otra mercancía asociada a Nintendo. Al igual que otros minoristas, GameStop vendió una cantidad limitada de las Switch en línea y en las tiendas físicas, por el precio regular de US$300, hasta agotar existencias. Si estás loco por conseguir una, hay ofertas en Amazon desde US$420.

A pesar de las ventas extraordinarias de la Switch durante el primer fin de semana, todavía le queda mucho camino por recorrer para igualar las 100 millones de unidades que se han vendido de la Wii U hasta la fecha. Además, hay pocos títulos disponible por ahora para jugar con esta consola, lo que podría desacelerar las ventas. Uno de los juegos disponible, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fue el mejor vendido para la Switch durante el primer fin de semana de lanzamento, le dijo Fils-Aime al WSJ.