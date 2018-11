La Nintendo Switch ya tiene app oficial de YouTube

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los gamers y dueños de la Nintendo Switch podrán descargar la aplicación oficial de YouTube para su consola a partir del jueves.

Nintendo anunció la disponibilidad del app a partir de este día, de acuerdo con Variety, luego de que se venía rumorando desde hace varias semanas sobre la inminente llegada de la plataforma el video por excelencia a la más reciente consola de Nintendo.

YouTube se une a una creciente lista de aplicaciones y servicios de terceros disponibles en la Nintendo Switch; Hulu ya está disponible también para la consola.

Los usuarios tendrán una sonrisa a medias con la llegada de YouTube a la Switch, y es que aunque esto significa que más apps llegan a la consola, Netflix sigue siendo la ausencia más notoria. Twitch, el servicio para transmitir sesiones de juego, tampoco está disponible en la consola.

Una de las razones por las que la Nintendo Switch no tiene tantas aplicaciones de video es por su batería de corta duración. La consola tiene una duración de batería no más de cuatro horas; además de que su pantalla tan pequeña no la hace una gran aliada para largas sesiones de video.

El tema de la batería quizá sea solucionado muy pronto. Según varios reportes, Nintendo ya trabaja en una segunda generación de la Switch con algunas mejoras como una batería de mayor duración. Nintendo aún no hace algún comentario oficial sobre la Switch 2… o como se termine llamando la consola sucesora.