Nintendo Switch, año dos: 5 formas de avanzar al futuro

En mi opinión, la Nintendo Switch fue el mejor gadget de 2017. Lo que comenzó como otra novedad de Nintendo se convirtió en un éxito rotundo. La empresa ha vendido más de 14.8 millones de unidades de la consola en todo el mundo, más de lo que vendió de la Wii U en su historia. Algunos de los mejores juegos de 2017 -- en particular Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild -- fueron exclusivos de la Switch, y la biblioteca de juegos de la consola ha seguido creciendo, algo que consolas recientes de la firma japonesa no pudieron presumir.

Así que, en su primer aniversario ahora nos preguntamos ¿qué sigue? De hecho, podrían suceder muchas cosas con la consola de Nintendo en el futuro:

Más accesorios modulares

La idea más genial de la Switch es la tableta modular: gracias a sus entradas laterales para los controles Joy-Con y su puerto USB tipo C, todo tipo de expansiones son posibles teóricamente. Según The Wall Street Journal, la empresa tiene planeada una estrategia para lanzar más periféricos, lo cual tiene mucho sentido: actualmente no tiene sentido actualizar la tableta. El puerto USB tipo C podría permitir añadirle más conexiones y accesorios al sistema.

En los costados, en los rieles donde se conectan los controles, se podrían hacer más cosas. Nintendo aún no abre el desarrollo de esos puertos a terceros, pero Nintendo ha insinuado que está abierta a otras formas de juego en el futuro para la Switch. A mí me gustaría ver una base más avanzada, controles de distintos tamaños y quizá una versión totalmente analógica de los disparadores.

Más locuras de Nintendo Labo

Nintendo Labo es un idea de juego novedosa que no requiere de hardware. Ya lo usé y me pareció maravilloso: es como cartón que se puede programar, y que está ligado a un videojuego, además de que usa un sensor y los controles Joy-Con para impulsar todo tipo de ideas.

Nintendo ha logrado mostrar con Labo que su hardware es mucho más versátil de lo que parece. Labo llegará a las tiendas en abril, espero que Nintendo lance más cosas relacionadas, igualmente raras y creativas, en la segunda mitad de 2018.

Mejorar la experiencia en línea

¿Acaso Nintendo actualizará el servicio de suscripción de la experiencia en línea actual de la Switch? Varios juegos de la Switch se pueden jugar en línea, y Nintendo tiene un app (que no es tan bueno) para poder hacer chat en línea con juegos como Splatoon 2. Se espera que este mismo año llegue un servicio de suscripción más completo, aunque ya no será gratuito. Sin embargo, espero que la experiencia en línea sea mejor a cambio del costo. La experiencia actual puede mejorar bastante.

Más juegos clásicos

Las consolas retro NES Classic y SNES Classic de Nintendo son difíciles de encontrar en las tiendas. Desgraciadamente, no se pueden jugar ninguno de los juegos clásicos de la NES o SNES en la Switch. Sin embargo, el lanzamiento del servicio de suscripción en septiembre promete acceso a algunos juegos de la Nintendo 3DS, Wii y Wii U. Sin embargo, es un poco frustrante tener que pagar por el Super Mario Bros. original por quinta vez, aunque los fanáticos seguramente lo harán con tal de poder jugar juegos clásicos en la Switch.

Otros de los juegos que podrían lanzarse para la Switch son otros clásicos de la Wii U además de Mario Kart 8 y Bayonetta 2, como Super Mario Maker, Super Smash Bros., Super Mario 3D World, New Super Mario Bros. U y Nintendoland.

Más juegos independientes



La Switch se ha vuelto uno de los mejores lugares para jugar juegos independientes en el último año. Puedo decir que incluso estos juegos independientes se han vuelto de mis cosas favoritas en la consola. Ahora están llegando juegos de Steam, PlayStation 4, Xbox One y juegos móviles como Rocket League, Thumper, Stardew Valley, Overcooked y Celeste casi simultáneamente. Los juegos para la Switch cuestan más a veces. Ahora que la Switch ha vendido millones de unidades crear juegos para la consola ya no representa un riesgo para los creadores independientes.