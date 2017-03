Finalmente tienes tu flamante Nintendo Switch en casa, pero antes de empezar a explorar la tierra de Hyrule en Legend of Zelda: Breath of the Wild, es posible que desees considerar algunos accesorios para que la experiencia sea aún más divertida.

En el lanzamiento, hay sólo un puñado de complementos interesantes para la Switch con la promesa de más por venir en los próximos meses. Hemos reunido cuatro de nuestros accesorios favoritos de la Switch y algunas menciones honoríficas que debes considerar.

Sarah Tew/CNET

Control Nintendo Switch Pro Controller

Sí, los controles Joy-Con son geniales, y ya hemos hablado mucho de ellos, pero son un poco difíciles de manejar. Y aquí es donde entra el control Nintendo Switch Pro Controller. Se vende por unos US$70 en EE.UU. y ofrece un mejor agarre, algo similar a lo que obtienes con el control de una Xbox o PlayStation.

Sarah Tew/CNET

Adaptador extra

Cuando la Switch está en su base (dock), no solo se conecta a tu TV, sino que también se empieza a cargar nuevamente -- en promedio nos dio unas 3 horas de juego en una sola carga. Es por eso que te recomendamos invertir en un adaptador extra (con conector USB tipo C) por US$30. De esta forma, puedes mantener uno siempre en casa y llevar el otro contigo cuando salgas.

Sarah Tew/CNET

Tarjeta microSD

La Switch viene con un almacenamiento integrado de 32GB, pero éste puede crecer hasta los 2TB a través de una tarjeta microSD. Si bien puede que no necesites mucho más almacenamiento por ahora, se van a lanzar muchos más juegos en el futuro, así que valdría la pena echar mano de ese espacio extra. La Switch es compatible con tarjetas de alta velocidad de alta gama como microSDHC y microSDXC. Samsung hace una microSDHC de 32GB y es tan barata como rápida: cuesta solo US$13 en EE.UU.

Sarah Tew/CNET

Cubierta Nintendo Switch Accessory Set

Protege tu Switch cuando no está en uso. Nintendo ofrece el paquete Switch Accessory Set para tener a buen protegida tu nueva consola y evitar que sufra de rasguños o golpes. Cuesta US$20 y viene con un protector de pantalla y una cajita negra para cargarla donde puedes meter la Switch, dos controles Joy-Cons y cinco tarjetas de juegos.

Sarah Tew/CNET

Menciones honoríficas