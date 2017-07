Nintendo llega a 4.7 millones de Nintendo Switch vendidas

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Sí, la Nintendo Switch se vende como pan, aunque ya no está tan caliente.

El miércoles, la firma nipona de videojuegos anunció resultados de su primer trimestre fiscal (que comprende de abril a junio) y en el que reveló 1.97 millones de consolas Nintendo Switch vendidas durante el período, una baja de las 2.74 millones vendidas en el período previo y que abarca el lanzamiento de la consola híbrida.

Nintendo ya suma un total de 4.7 millones de unidades vendidas en seis meses, y la firma no bajó su expectativa de vender 10 millones de unidades en este año, a pesar de la baja en ventas comparando ambos trimestres.

A pesar de la desaceleración, la Switch va a buen paso comparando las 13.5 millones de unidades vendidas por la Wii U en 5 años de disponibilidad.

La saludable venta de la Switch mantuvo a flote las ganancias de Nintendo un trimestre más, al llegar a ingresos de US$1,390 millones durante el período.

En cuanto a videojuegos, Nintendo también reportó buenas noticias -- gracias, principalmente, a Mario. Mario Kart 8 Deluxe vendió 3.54 millones de unidades; ARMS hizo lo propio al llegar a 1.18 millones de unidades y The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegó a 1.16 millones.