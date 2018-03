Nintendo no piensa lanzar una Switch 2 –todavía: 'WSJ'

Agrandar Imagen CNET

La consola de videojuegos Nintendo Switch cumplirá este marzo su primer aniversario, y su fabricante aún no tiene planes de sustituirla.

Según fuentes del periódico The Wall Street Journal, Nintendo está concentrando esfuerzos en lanzar nuevos accesorios para la Switch, en lugar de lanzar una segunda generación de la consola que fue lanzada el 3 de marzo pasado. Al menos no todavía.

La Switch ha sido un éxito que sorprendió a propios y extraños. Para el 31 de marzo, el Journal asegura que la consola habrá vendido 17 millones de unidades en todo el mundo, una cifra que sobrepasa –por mucho– las expectativas originales. Además, Nintendo habría dicho que espera superar las 20 millones de unidades vendidas en su siguiente año fiscal que arranca el 1 de abril.

Los nuevos accesorios para la Switch están liderados por Labo, los productos de Nintendo hechos de cartón para usarse como un accesorio de diversos juegos. Nintendo Labo saldrá a la venta en abril y tendrá un precio inicial de US$70.

El WSJ cita un comentario del viernes de Tatsumi Kimishima, presidente ejecutivo de Nintendo, donde afirma que la compañía quería un ciclo de vida más largo que cinco o seis años que es la vida promedio de una consola en el mercado antes de tener una actualización de hardware.

La Nintendo Switch tuvo un año ganador en 2017. La consola tuvo varios de los mejores juegos del año pasado —como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey— y este año Nintendo se concentrará en lanzar un servicio por Internet para la consola.