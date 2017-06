Nintendo revive la Super SNES con una versión mini en septiembre

Nintendo

Nintendo lanzará una Super SNES Classic el 29 de septiembre por US$80, para aquellos que no tuvieron suficiente con las versiones Classic lanzadas el año pasado.

La gigante nipona anunció el lanzamiento de esta consola a través de un tuit, en el que dice que 21 juegos vendrán instalados en la consola -- igual que sucedió con la NES Classic lanzada hace un año y que fue amada por el mercado de nostálgicos.

La lista de juegos es vasta, pero sobresale Final Fantasy III, F-Zero, Kirby Super Star, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Star Fox, Super Mario Kart, Super Castlevania IV, Street Fighter II Turbo, Super Mario World, Super Metroid y Yoshi Island.

De entre la lista de los juegos, Nintendo colocará Star Fox II, un juego que nunca sacó porque detuvo su desarrollo para concentrarse en Star Fox 64, la versión del juego para la Nintendo 64 (que ojalá también tenga su versión miniatura en este formato Classic).

La llegada de la SNES Classic se venía esperando desde hace unos meses. Reportes sugerían el lanzamiento de esta consola, pero para la fecha decembrina.

El precio de la SNES es US$20 más alto que el del NES Classic, que se lanzó a fines de año pasado. Parece que Nintendo subirá el precio sabiendo que estas consolas 'retro' se venden mejor que el pan caliente.