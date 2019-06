Nintendo en E3: Un nuevo The Legend of Zelda y retraso de Animal Crossing

Nintendo

Nintendo nos prometió más videojuegos para jugar en su consola portátil Switch en E3 2019, y eso fue lo que vimos durante Direct, su stream anual de anuncios en ocasión de la feria de videojuegos.

La gran sorpresa es que la editorial japonesa ya trabaja en una nueva entrega de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, su primer título para la consola Nintendo Switch que también llegó a ser el juego del año y uno de los más vendidos en 2017. Nintendo no dio fecha de su posible lanzamiento.

También vimos la nueva aventura de nuestro plomero favorito. En Luigi's Mansion 3, el compinche de Mario se queda dormido y sueña que está en una mansión llena de fantasmas. Dentro de esta graciosa pesadilla, Luigi tiene una nueva arma, la Poltergust G-00, que le permite tragarse a los espíritus. Además Luigi se puede transformar en un fantasma de baba llamado Gooigi que puede entrar en huecos donde el cuerpo del original no puede.

Por otro lado, los jugadores que esperaban poder adentrarse a Animal Crossing: New Horizons tendrán que esperar hasta el año próximo. Según Nintendo, el título no es suficientemente bueno para lanzarlo este 2019.

Nos quedamos con las ganas de saber algo sobre Metroid Prime 4, pero Nintendo sí nos mostró un avance a Link's Awakening, que primero se lanzó para el Nintendo Game Boy, pero ahora ha sido adaptado para la Switch. Esta versión parece tener un modo que te permitirá crear calabozos.

Recientemente Nintendo reveló algunos detalles sobre Pokémon Sword y Pokémon Shield y en este E3 2019, el público en asistencia podrá jugarlo por primera vez antes de su lanzamiento el 15 de noviembre.

Estos son algunos de los otros títulos que Nintendo anunció en ocasión de E3 2019 y sus fechas de disponibilidad:

Combina Dragon Quest con Super Smash Brothers Ultimate al comprar un nuevo paquete con tus héroes favoritos (verano de 2019)

Juega con Banjo & Kazooie en Super Smash Brothers Ultimate (otoño de 2019)



Luigi's Mansion 3 (2019)

The Witcher 3: Wild Hunt, la edición completa (2019)



Link's Awakening (20 de septiembre de 2019)

Trials of Mana (principios de 2020)

Fire Emblem Three Houses (26 de julio de 2019)

Resident Evil 5 y Resident Evil 6 (otoño de 2019)

No More Heroes III (2020)

Contra Rogue Corps (24 de septiembre de 2019)

Contra colección de aniversario (11 de junio de 2019)

Daemon Machina (13 de septiembre de 2019)

Panzer Dragoon (invierno de 2019)

Astral Chain (30 de agosto de 2019)

Empire of Sin (primavera de 2020)

Marvel Ultimate Alliance: The Black Order (la preventa arranca el 11 de junio de 2019)

Cadence of Hyrule (13 de junio de 2019)

Mario and Sonic Olympic Games Tokyo 2020 (noviembre)

Animal Crossing (20 de marzo de 2020)

Minecraft Dungeons (primavera de 2020)

My Friend Pedro (20 de junio de 2019)

Doom Eternal (2019)

Wolfenstein (26 de julio de 2019)

Alien Isolation (2019)

Just Dance 2020 (5 de noviembre de 2019)

Super Mario Maker (28 de junio de 2019)