Jugué con la Poké Ball Plus de Nintendo y ¡me encantó!

Jonathan Thomas Bishop/Nintendo

LOS ÁNGELES, California -- Pokémon nunca me llamó la atención. Ni los videojuegos, ni los programas de muñequitos animados, ni el superpopular juego móvil que conquistó al mundo en 2016. Pero lo pautado para lanzarse en la Nintendo Switch este otoño por fin podría hacer de mí una asidua cazadora de pokémons.

Nintendo anunció el martes en ocasión de la feria de videojuegos E3 2018 el precio de la Poké Ball Plus, un nuevo accesorio para los dos videojuegos nuevos Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee!

La Poké Ball Plus, que es una pokébola física que se conecta a la consola Nintendo Switch y a otros dispositivos móviles por Bluetooth, se podrá comprar por US$50. El paquete del videojuego con una Poké Ball Plus, que incluye el místico pokémon Mew, cuesta US$99. Todos se lanzan el 16 de noviembre.

Ya teníamos detalles de los juegos y de la Poké Ball Plus después de la conferencia de Nintendo y Game Freak, la editorial de los juegos Pokémon, de este pasado 30 de mayo. Pero el público llegó a ver -- y algunos, como yo, jugar -- con este accesorio que es tan sencillo y divertido de usar que me quedé con ganas de más.

Jugué una demostración de Pokémon: Let's Go Pikachu! con la Poké Ball Plus en el booth de Nintendo en E3 2018. En 15 minutos pude recorrer una comarca de la región Kanto (donde toman lugar ambos títulos), cacé varios pokémons y luché con otros entrenadores para robarle sus pokémons -- todo con la Poké Ball Plus. El tener un bola física se sintió muy natural -- mejor que usar el dedo en la pantalla de un móvil al jugar Pokémon Go, porque el objetivo del juego es tirar una bola, y tenía una física que simulé tirar.

La Poké Ball Plus es sencilla. Está cubierta de un material de hule que se siente suave en la palma de la mano. Es bastante liviana, tanto que creo que pesa menos que un limón (aproximadamente 65 gramos, según Nintendo). En la parte superior roja de la bola, hay un botón que presionas con el dedo índice, y te lleva a los menús principales en donde, por ejemplo, puedes cambiar de pokémon para tus batallas.

Claudia Cruz/CNET

En una parte del diámetro de 48 milímetros de la bola encontramos la palanca de movimiento dentro de un círculo cóncavo. La palanca, o joystick, la moverías con el pulgar en el juego para mover a tu personaje de un lugar a otro. Cuando al andar te topes con un pokémon, puedes presionar hacia dentro la palanca para comenzar a cazar. Al lado opuesto de la palanca hay un puerto para una conexión USB-C para cargar el aparato. De allí también salen una pulsera para tu muñeca y un anillo de hule, para tu dedo anular -- ambos para que puedas sujetar mejor la Poké Ball Plus mientras juegas. En la parte inferior, la parte blanca de la pokéball, no hay nada.

Pero aparte de su sencillo diseño, es la tecnología dentro de la pokébola lo que sorprende. La bola tiene un giroscopio y un acelerómetro -- igual a los controladores JoyCon de la consola Nintendo Switch. Estos sensores permiten que la Switch pueda ubicar la Poké Ball Plus cuando simules tirarla para cazar pokémons. También tiene tecnología háptica para que la bola vibre cuando caces el pokémon y además emite el sonido del pokémon que tengas "dentro". El círculo rodeando la palanca tiene una luz LED que se enciende según tus acciones. La Poké Ball Plus tiene una batería de litio de 220mAh que dura tres horas para cargar.

Junichi Masuda, el director ejecutivo y jefe de desarrollo en Game Freak -- la editorial de Pokémon--, le dijo a CNET en Español a través de un intérprete que la Poké Ball Plus tenía varios elementos de la pulsera Pokémon Go Plus que Nintendo lanzó en 2016. Igualmente se conecta a tu celular por Bluetooth y puede recibir notificaciones de luz del juego Pokémon Go cuando el usuario se acerque a un pokémon o parada pokéstop. Si presionas la palanca podrás tirar una pokébola y si lo atrapaste se enciende una luz verde o en rojo si fallas.

Masuda nos explicó que al desarrollar Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! no tenía en mente un accesorio nuevo, pero ya que Nintendo trabajaba en prototipos de dispositivos similares al Pokémon Go Plus, pensó que sería bueno encontrar una manera de incorporar un nuevo accesorio para jugar los nuevos títulos.

Entonces el ejecutivo, compositor y director de casi todos los juegos de la franquicia Pokémon se involucró en el desarrollo de lo que llegó a ser la Poké Ball Plus. Según Masuda, fue muy importante para él agregarle los elementos de vibración, luz y audio al dispositivo para que los usuarios realmente sientan que tienen un pokémon dentro. Especialmente si la primera experiencia con la franquicia para muchos fue jugar Pokémon Go y piensan usar el accesorio para jugar Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee!

"Trabajé en el desarrollo de Pokémon Go y el crear esa forma intuitiva de tirar la pokébola para cazar pokémon, y ver cómo resonó con los jugadores, supe que quería hacer algo similar con los juegos de rol principales de Pokémon", nos dijo Masuda, "para así atraer a las personas que primero jugaron Pokémon Go a los otros juegos de la serie".

Además de usar la Poké Ball Plus con los dos juegos nuevos, y sobre la marcha para jugar con el juego móvil, esta pokébola inteligente te permitirá transferir tus pokémon de Pokémon Go a Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! para usarlos en combate.

Masuda no entró en detalles de cómo la Poké Ball Plus factura para los títulos futuros de Pokémon. Nintendo o Game Freak no han divulgado nada sobre el juego de rol insignia de la franquicia para la consola Switch. Lo único que han dicho es que esperan que se lance a finales de 2019.

Mientras tanto, Masuda y Nintendo se enfocarán en el disfrute de las personas que juegan Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! y de estas, cuántas deciden usar la Poké Ball Plus.

"Estoy muy emocionado por escuchar las opiniones de los jugadores y ver cómo reaccionan", agregó sobre las diferentes interacciones que hará posible el dispositivo. "Hay muchas cosas por descubrir".